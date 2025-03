Grande Fratello, Chiara Cainelli contro Helena Prestes e gli autori del reality: "l'hanno sempre protetta"

Mancano tre giorni alla fine del Grande Fratello, ma le critiche dei coinquilini contro Helena Prestes non accennano a placarsi. Ora perfino Chiara Cainelli, nota più che altro per il suo legame con Zeudi Di Palma, si è scagliata contro la modella brasiliana e contro gli autori del programma, accusandoli di averla favorita per tutta la durata del reality.

Anche nelle ultime ore, il nome di Helena Prestes continua a essere al centro delle discussioni. Per mesi è stata l'argomento principale di molti concorrenti del Grande Fratello, che hanno dedicato intere giornate a criticare i suoi comportamenti. Ieri, per esempio, Lorenzo Spolverato, Chiara Cainell e l'ex Miss Italia si sono isolati in una stanza per parlare nuovamente male della coinquilina.

Chiara accusa il Grande Fratello di favoritismi

La gieffina nata a Trento ha ribadito che alcuni video compromettenti su Helena non sarebbero mai stati mostrati e ha sottolineato come la modella riuscisse sempre a passare per vittima nonostante i suoi atteggiamenti provocatori. Secondo lei, in puntata venivano trasmessi solo video in cui gli altri apparivano come scorretti e provocatori, mentre le azioni di Helena venivano sistematicamente omesse.

Helena al centro delle critiche dei coinquilini

"Perché non mostrano quando mi ha lanciato l'acqua? O quando mi ha insultata?" si è chiesta indignata, aggiungendo che era frustrante trovarsi di fronte a una persona che mentiva spudoratamente senza poterla smentire, visto che i video che avrebbero potuto dimostrarlo non venivano mai mandati in onda. Ha poi ricordato che non erano mai state mostrate nemmeno le occasioni in cui era stata aggredita mentre si lavava i denti o quando Helena si era scagliata contro di lei insieme a Shaila.

Zeudi si schiera con Chiara

Anche la Di Palma si è trovata d'accordo con l'amica, sostenendo che più volte era stata attaccata e poi dipinta come la colpevole. Ha affermato che molte scene gravi non erano mai state mostrate, come quando si trovava in cucina con Amanda ed Helena le era venuta contro. "E poi questa ha pure lanciato un bollitore e sta ancora qui", ha aggiunto con evidente disappunto.

"Ormai premiano chi non sa controllarsi"

Chiara ha poi proseguito il suo sfogo, dicendo di essere arrivata al limite. Ha ammesso di non avere più dubbi sul fatto che Helena potesse addirittura vincere il programma e, con sarcasmo, ha detto che si augurava che tutti le facessero le congratulazioni, eccetto lei, perché non era una persona falsa. "Magari si lanceranno coltelli e bollitori l'anno prossimo, tanto ormai premiano chi non sa controllarsi" ha sottolineato con amarezza.

Nuove accuse di incoerenza contro Helena

Non soddisfatta, la fidanzata di Alfonso D'Apice ha attaccato ancora la modella, accusandola di incoerenza. Secondo lei, Helena pretendeva il silenzio durante la notte, ma in passato non si era fatta problemi a fare rumore a tutte le ore. "Scusami, ma mentre gemeva perché scop.va tutte le sere? Nessuno le ha mai detto nulla" ha commentato con tono polemico, aggiungendo che la modella non aveva alcuna educazione né rispetto per la convivenza civile.

