Grande Fratello, chi sarà la terza finalista? Federico eliminato: il riassunto del 6 marzo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nuovo attacco per Lorenzo, eliminato Federico, ecco tutto quello che è successo il 6 marzo.

Una puntata del Grande Fratello davvero molto intensa e ricca di colpi di scena quella andata in onda nella serata di giovedì 6 marzo su Canale 5. La serata è partita subito col botto, ovvero con uno scontro piuttosto intenso tra il conduttore Alfonso Signorini e Lorenzo, uno degli inquilini della casa più spiata d'Italia. Ad ogni modo, questo è stato soltanto l'inizio, e non sono di certo mancati i momenti di tensione ma anche tante risate e come sempre attimi di commozione.

In studio, come sempre, a far da spalla al conduttore Alfonso Signorini, le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, insieme a Rebecca Staffelli, la quale ha il compito di raccogliere le opinioni del mondo social durante la puntata. Ma vediamo di capire che cosa è accaduto nel dettaglio nel corso della puntata.

Riassunto della puntata del 6 marzo del Grande Fratello

Ad inizio puntata, i telespettatori hanno assistito ad uno scontro acceso tra Lorenzo ed Alfonso D'Apice. Quest'ultimo ha chiamato in studio il concorrente per parlare con lui faccia a faccia. Arrivato in studio, Alfonso D'Apice si scaglia contro Spolverato e lo accusa di avere ancora un interesse per Chiara e di convincere la giovane che lui è troppo geloso e che non si fida di lei.

Lorenzo si difende ma soprattutto confessa di essere ancora innamorato di Shaila. A quel punto interviene Signorini dando in qualche modo ragione a D'Apice, sostenendo che Lorenzo in qualche occasione è vero che ha alimentato alcune dinamiche con Chiara.

Con quattro concorrenti in nomination da lunedì 3 marzo, il conduttore ha annunciato che l'eliminato della puntata è Federico. Il dj/chef, già concorrente di MasterChef, ha così abbandonato la casa per sempre.

Occhi puntati poi ancora su Lorenzo Spolverato per far luce sul "Lele-gate": il concorrente milanese ha in effetti suggerito alla compagna, Shaila, di provarci con Emanuele Fiori? Una vecchia clip conferma di sì, e al modello non resta che prendere il rimprovero di tutto lo studio.

Shaila è protagonista di un momento molto toccante, ovvero la linea della sua vita. Subito dopo in casa scoppia una lite tra Mariavittoria e Chiara, che in poco tempo coinvolge tutti i coinquilini: è chiaramente una lotta di schieramenti opposti.

Chi sarà la terza finalista?

Si passa alle nomination. I concorrenti non lo sanno ma serviranno a mandare in finale uno di loro. Forse l'ha capito Helena, che al primo giro decide di non fare nessun regalo alla nemica Shaila, ma si trova costretta dalle circostanze a darle una possibilità subito dopo.

I nominati sono stati Chiara, Mariavittoria, Stefania, Shaila e Zeudi: la concorrente più votata andrà direttamente in finale.