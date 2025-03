Grande Fratello: chi è stato eliminato, chi sono i nominati del 17 marzo

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 17 marzo su Canale 5, prometteva più emozioni, complice anche la promessa doppia eliminazione. Invece, alla fine, a uscire dalla Casa è stato un solo concorrente. Più interessanti, invece, le nomination, che promettono di mandare a casa, nella puntata di lunedì prossimo, uno dei concorrenti meno attivi dell'edizione.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello

Le nomination di giovedì 13 marzo avevano decretato che uno tra Helena, Javier, Mariavittoria, Shaila e Chiara avrebbe dovuto lasciare per sempre la casa più spiata d'Italia. Il televoto ha premiato Helena e Shaila con le percentuali più alte di gradimento, poi è stata la volta di Chiara, mentre Javier Martinez sarebbe dovuto uscire dalla porta rossa. Da "veterano", però, ha ricevuto dal reality una possibilità per rientrare prima della semifinale, possibilità naturalmente sfruttata. Nonostante sconfitto al voto, dunque, il pallavolista argentino è rimasto nella Casa.

Non è toccata la stessa sorte, invece, a Tommaso Franchi. Dopo una catena di salvataggio tra i concorrenti ancora in gara, i concorrenti a rischio sono stati due: i due fidanzati Mariavittoria e, appunto, Tommaso. Ottenuta dalla produzione la possibilità di trascinare al televoto flash per l'eliminazione un altro gieffino, i due hanno però completamente sbagliato i calcoli, nominando Chiara e non Giglio.

Come Beatrice Luzzi ha "svelato", con la Cainelli sostenuta dal fandom delle "Zelena", con i fan della coppia Tommavi che avrebbero già necessariamente dovuto dividersi, con Mariavittoria sostenuta anche dai fan degli "Helevier", sarebbe molto probabilmente uscito uno tra la dottoressa romana e l'idraulico senese. E alla fine così è stato: Tommaso Franchi è l'eliminato del 17 marzo.

Ecco di seguito le percentuali ottenute al televoto flas:

Chiara 46,54%

Mariavittoria 28,23%

Tommaso 25,23%

I nominati in sfida nella semifinale del Grande Fratello

Quando è arrivato il momento delle nomination si sono accesi gli animi. Nonostante la relativa ovvietà dei nomi fatti da ciascuno, l'estrema rivalità che divide i gieffini superstiti non manca mai, nonostante manchino solo due settimane per la finalissima, di "regalare" scintille.

La prima a votare, in confessionale, è Helena, che fa il nome di Giglio. Tocca poi a Shaila, che fa quello di Helena. Stessa cosa faranno prima Giglio e poi Zeudi. Javier manda al televoto Chiara, che sceglie invece Mariavittoria. La dottoressa romana dà il suo voto a Giglio. Nessuno degli altri due finalisti, invece, conferma il voto di Zeudi: Jessica manda al televoto Chiara, Lorenzo dà la sua nomination a Javier.

In nomination per la prossima settimana ci sono Chiara Cainelli, Helena Prestes e Giglio.