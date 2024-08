Grande Fratello: chi è Eleonora Cecere, una carriera tra Ettore Scola e Gianni Boncompagni

A settembre si apriranno i battenti della nuova edizione del Grande Fratello, il programma di Alfonso Signorini da questa stagione abbandona Cinecittà per traslocare agli Studi Voxson di via di Tor Cervara. Tra le inquiline che affolleranno la nuova location ci sarà Eleonora Cecere, ex protagonista di Non è la Rai.

Con lei varcheranno la porta rossa Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, anche loro presenti nel programma di Gianni Boncompagni Le tre, secondo le ultime anticipazioni, parteciperanno come un unico concorrente, per poi dividersi in un secondo momento. La stessa cosa accadde alle sorelle Selassiè durante il Grande Fratello Vip 6.

La carriera cinematografica e televisiva di Eleonora Cecere

Attrice, cantante e showgirl italiana, la neo gieffina ha conquistato il pubblico negli anni '90 grazie al programma televisivo Non è la Rai, diventando una delle figure più amate di quel periodo. Nata a Roma il 10 ottobre 1978, sin da bambina ha mostrato una forte passione per il mondo dello spettacolo, iniziando presto a studiare danza e recitazione.

La sua carriera nel mondo del cinema inizia a soli 9 anni, quando debutta nel film La famiglia di Ettore Scola, recitando accanto a grandi attori come Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli. Nello stesso anno appare anche in Intervista, diretto da Federico Fellini, e successivamente nel 1991 interpreta un ruolo nella commedia La carne, dove affianca Sergio Castellitto.

Eleonora Cecere con la sua famiglia

Parallelamente, si fa notare anche in televisione: entra nel corpo di ballo di Domenica In e, nel 1991, il grande successo arriva grazie a Gianni Boncompagni, che la sceglie per il programma Non è la Rai. In questa trasmissione, Eleonora diventa parte integrante del gruppo musicale Le Dolci Manie e partecipa a diverse trasmissioni correlate, come Tappeto volante e lo spin-off Bulli e pupe. Inoltre, presta la sua voce all'album Non è la Rai estate, contribuendo alla colonna sonora del programma.

Nel 1999, Eleonora torna alla recitazione, debuttando sul palcoscenico teatrale con lo spettacolo E meno male che c'è Maria, diretto da Pietro Garinei e in cui recita accanto a Enrico Montesano e Barbara D'Urso. Nonostante si sia poi allontanata dalla televisione, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, partecipando nel 2018 al film Le grida del silenzio con una piccola parte.

La vita privata e il matrimonio

Sul fronte personale, Eleonora Cecere ha trovato la sua stabilità affettiva con Luigi Galdiero, regista, commediografo e produttore teatrale. La coppia ha coronato il loro amore con il matrimonio il 3 maggio 2021, durante un periodo difficile segnato dalla pandemia. Nonostante le restrizioni, hanno deciso di celebrare l'evento per lanciare un messaggio di speranza e continuità.

Il matrimonio ha una storia particolare, segnata da una proposta originale e inaspettata. Eleonora, lavorando in un consultorio, ha chiesto alle infermiere di aiutarla a creare un momento speciale per chiedere a Luigi di sposarla. Su un biglietto, inserito in una busta della ASL con scritto "Screening urgente presso ASL Roma 4", Eleonora aveva scritto la fatidica domanda: "Vuoi sposarmi?".

Una volta consegnata la busta a Luigi, fingendosi preoccupata, gli ha chiesto di aprirla. La reazione di Luigi, spiazzato e sorpreso, ha reso il momento indimenticabile. Dalla loro unione sono arrivate due bambine: la prima Karole, è nata nel 2013. Due anni dopo, nel 2015, è arrivata la secondogenita che i due genitori hanno chiamato Marlene.