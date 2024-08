Grande Fratello, chi è Jessica Morlacchi: la ribalta con i Gazosa, la malattia e la ‘palpatina’ di Memo Remigi

Nella prossima edizione del Grande Fratello ci sarà anche una cantante che ha fatto parte di un gruppo amatissimo all'inizio di questo secolo. Ci riferiamo a Jessica Morlacchi, voce e bassista dei Gazosa. La cantante è stata indicata come una delle undici Vip che da settembre animeranno la casa più spiata d'Italia. Scopriamo insieme chi è Jessica Morlacchi

La carriera di Jessica Morlacchi

La cantante è nata a Roma il 17 luglio 1987, fin da bambina si è avvicinata alla musica, influenzata dal padre e dalla sorella. Inizia a suonare il basso all'età di 7 anni e, a 17 anni, si dedica anche allo studio del canto. Nel 1998, insieme ad altri giovani musicisti, forma il gruppo Eta Beta, che presto cambia nome in Zeta Beta e infine, nel 2000, diventa il celebre Gazosa.

Il gruppo raggiunge la notorietà nazionale nel 2001, quando vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano "Stai con me (Forever)". Lo stesso anno, il singolo "www.mipiacitu" diventa uno dei tormentoni estivi, consolidando il successo della band. Nel 2002 i Gazosa tornano a Sanremo con la canzone "Ogni giorno di più", ma nel 2003 Jessica decide di lasciare il gruppo per intraprendere una carriera da solista.

Il gruppo de I Gazosa

Nel 2004, la cantante inizia a esibirsi come solista. Nel 2005 duetta con Marco Masini durante il Festival di Sanremo, esibendosi nella versione acustica di "Nel mondo dei sogni", inclusa nell'album di Masini Il giardino delle api. Nel 2006, Jessica firma con l'etichetta MBO e pubblica il suo primo singolo da solista, "Un bacio senza fine". L'anno seguente esce il singolo "Pensieri timidi", che anticipa l'EP Amo il Sole, pubblicato nel 2012.

Nel 2013 partecipa al talent show The Voice of Italy, nella squadra di Riccardo Cocciante, ma viene eliminata durante i Live Show. Nel 2019 ritorna alla ribalta con il programma Ora o mai più su Rai 1, dove si classifica seconda con il brano "Senza ali e senza cielo", scritto con Red Canzian. Nello stesso anno, prende parte alla nona edizione di Tale e Quale Show e pubblica diversi singoli, tra cui "Cadillac" e "10 PM".

Dal 2020 al 2023 è stata un membro fisso del cast del programma pomeridiano Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Nel 2022, Jessica ha rilasciato i singoli "Il mio concetto di tutto" e "Domino". Nel 2023 ha collaborato con Luci al neon per il brano "Nella playlist dei tuoi pensieri" e ha pubblicato una cover di "Se m'innamoro", famosa canzone dei Ricchi e Poveri del 1985.

La lotta contro la depressione

Jessica Morlacchi, ha condiviso durante una puntata de La Vita in Diretta la sua dolorosa lotta contro gli attacchi di panico, la depressione e l'agorafobia, disturbi che l'hanno tormentata per oltre un decennio. Il successo con i Gazosa e il debutto al Festival di Sanremo, avvenuti in giovane età, hanno segnato l'inizio di un malessere profondo. La pressione e le responsabilità crescenti, infatti, hanno contribuito a farla sentire prigioniera di un mondo che non sentiva più suo.

Il primo vero campanello d'allarme è suonato durante a Montecatini, prima di un concerto dove erano coinvolti numerosi artisti, quando ha sperimentato il suo primo attacco di panico, un evento che l'ha segnata profondamente. Per anni, Jessica ha vissuto chiusa in casa, incapace di affrontare spazi aperti o affollati, limitata dall'agorafobia.

Durante l'intervista, ha rivelato che l'ansia era diventata la "comandante" della sua vita, portandola a un isolamento sempre più profondo. Dopo dieci anni di sofferenza, ha trovato la forza di reagire con l'aiuto di uno "psichiatra favoloso" e poi, decidendo di abbandonare gli antidepressivi grazie alla sua volontà e determinazione. Oggi, Jessica si sente finalmente più forte e libera dalle catene del suo passato.

La 'palpatina' di Memo Remigi su Rai 2

Jessica Morlacchi, suo malgrado, finì al centro di uno sgradevole episodio nel corso del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Durante una puntata del talk pomeridiano, Memo Remigi mise una mano sul fondoschiena dell'ex volto dei Gazosa. Una palpatina che provocò l'immediato licenziamento del cantante annunciato in diretta dalla stessa conduttrice "Remigi, in questo studio, si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo", disse la Bertone.