Grande Fratello, la bugia di Shaila ha le gambe corte. Signorini la riprende, poi lei lamenta: "Accanimento"

Avevamo già parlato in settimana della bugia che Shaila Gatta aveva raccontato a Lorenzo Spolverato circa le parole di Alfonso Signorini sul suo conto. Nella penultima puntata del Grande Fratello, infatti, la ballerina aveva chiesto al conduttore un parere sulla sua "presunta" volgarità, ricevendolo positivo.

A distanza di un giorno, nel raccontare l'accaduto al fidanzato, Shaila aveva usato parole diverse. Aveva mentito, affermando: "Gli ho chiesto se sono volgare. Lui ha detto 'no'". Non c'erano dubbi sul fatto che la menzogna sarebbe stata ripresa in puntata, e infatti così è stato.

Alfonso Signorini a Shaila Gatta: Tu ti sei fatta un mondo..."

Il conduttore ha chiesto ragione all'ex velina di una simile bugia: "Lorenzo faceva i suoi sogni, non gliene fregava niente. Ma tu ti sei fatta un mondo. Io ti ho detto per me sì, quello ti ricordi almeno?".

Shaila, che è sembrata divertita dalla clip a tema preparata dalla produzione, si è così giustificata: "Dicevano tutti il contrario, pensavo 'magari Alfonso nei miei sogni mi dice di sì'. Forse il mio inconscio non lo voleva accettare".

"Accanimento contro di me": le parole amare dopo la diretta del Grande Fratello

La leggerezza dimostrata nell'affrontare l'argomento durante la diretta, ha lasciato il posto, una volta spente le luci nello studio di Canale 5, a uno sfogo. Shaila Gatta si sente bersagliata: "C'è un accanimento contro me e Lorenzo. Vogliono fare uscire di mea me e Lorenzo. Non ne esco di mea, so che sono tutto. Ma che ne sanno loro di quanto ci mettiamo in discussione? Io devota? È un'offesa".

A cosa si riferiva quel "devota"? Certamente al giudizio espresso su di lei in puntata da Federico Chimirri, e condiviso da molti coinquilini. L'ex concorrente di Masterchef ha espresso un'opinione non proprio positiva su Shaila, sostenendo che la ballerina campana è succude di Lorenzo e tende molto spesso a farsi condizionare da lui nei giudizi. La reazione di Shaila non è stata positiva, come si vede.