Grande Fratello: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al capolinea? Lei gli mente, lui vuole "stare da solo"

Il momento non è dei migliori per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La relazione tra i due concorrenti del Grande Fratello, nata tra le critiche, sta proseguendo ma in maniera non molto serena. I problemi di coppia sono ormai evidenti: separazione in vista?

Lorenzo teme il giudizio degli altri gieffini

Lorenzo Spolverato in crisi durante la puntata del 30 gennaio

Il modello milanese non sta affrontando un momento facile, nè con i compagni di gioco, nè con la compagna. Le differenze caratteriali tra di loro sono sempre più evidenti: per Shaila è un problema di fiducia, lui invece non si sente sufficientemente ascoltato e compreso. C'è poi un altro dubbio che si insinua: la paura, forse, di essere fagocitato da una relazione che continua ad attirare più detrattori che ammiratori.

Il modello milanese ha apertamente detto di sentirsi troppo dipendente dalla presenza di Shaila: "Mi abituo a questa cosa e quando non ce l'ho mi manca e diventa una sorta di abitudine e non voglio perché poi la gente lo nota, dentro e fuori la casa. Anche per te diventa condizionante".

Più che la solitudine Lorenzo teme un'altra cosa: il giudizio degli altri gieffini (e anche del pubblico). In un momento di sfogo arriva a dire alla fidanzata: "Sto male, devo stare da solo, pensare, elaborare e poi semmai tirare fuori". La ballerina cerca di correre ai ripari: "Per me non stai sbagliando, per me vai bene, non sei sbagliato". E alla fine riesce a strappargli una richiesta: quella di non lasciarlo solo.

Shaila mente a Lorenzo sul giudizio di Alfonso Signorini: "Lui ha detto di no"

Shaila Gatta

Ha capito male, ha solo fatto una gaffe o ha mentito deliberatamente? Se la risposta giusta fosse l'ultima, allora sarebbe un altro brutto segno per la storia di Shaila e Lorenzo. Il fatto è questo: l'ex velina, in studio per un confronto con Iago lo scorso lunedì, ha salutato Alfonso Signorini chiedendogli se anche secondo lui è volgare.

Dopo averla salutata, il conduttore ha raccontato l'accaduto in studio: "Mi sento in colpa, Shaila mi ha chiesto se per me è volgare. Le ho detto sì, spero non ci sia rimasta male". Il giudizio si è però completamente capovolto nel racconto che Shaila ha fatto a Lorenzo nella casa: "Gli ho chiesto se sono volgare. Lui ha detto 'no'". Nulla di tutto ciò passerà sotto silenzio: la strana bugia di Shaila e la crisi di Lorenzo verranno sicuramente affrontate nella puntata di domani sera.