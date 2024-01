Grande Fratello: Beatrice svela come è riuscita a tornare nella Casa

Beatrice Luzzi è tornata al Grande Fratello, il suo rientro nella casa, cinque giorni dopo la morte del padre, ha già provocato la reazione stizzita di alcuni concorrenti. L'attrice, parlando con Fiordaliso, ha svelato come è riuscita a varcare nuovamente la porta rossa.

Beatrice Luzzi al Grande Fratello: Il suo ritorno dopo la morte del padre

Il ritorno di Beatrice nella casa del Grande Fratello è stato ufficializzato ieri dalle anticipazioni del programma, dopo le indiscrezioni girate in mattinata la produzione ha rotto gli indugi è ha comunicato che la puntata dell'8 gennaio sarebbe stata caratterizzata dal reintro della protagonista di questa edizione del reality show.

La motivazione di Beatrice: il ricordo del padre e il sostegno dei figli

Parlando con Fiordaliso, Beatrice ha spiegato che la volontà di tornare nella casa è stata guidata dai figli e dal messaggio toccante del padre a Natale. La Luzzi anche condiviso la soluzione fortunata trovata per la situazione di sua madre, garantendole il supporto necessario anche durante le ore notturne.

"Sono riuscita a risolvere la situazione di mia madre in maniera fortunata. La filippina che va da lei mattina ora va anche di notte - ha raccontato Beatrice - Quando lei non può andare ci andrà la donna che sta da me, altrimenti mia sorella. Così anche mia sorella sta più sollevata che ora deve riprendere a viaggiare per lavoro".

"Tutti volevano che tornassi, i miei figli, i parenti che ho trovato al funerale" ha continuato "Più di tutto il pensiero delle parole di mio padre 'stavolta non mollare'. Poi è anche lavoro, non dimentichiamocelo", ha concluso l'attrice.

Beatrice Luzzi ha trovato il pieno sostegno di Fiordaliso, ma non di Letizia Petris che non la voleva nella casa. "Anche per me è lavoro altrimenti me ne sarei già andata", ha affermato la cantante che alcune settimane fa aveva preparato le valige pronta a lasciare il programma.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, dopo aver sentito le parole di Letizia Petris, Beatrice Luzzi si arrabbia sfogandosi con Grecia Colmenares