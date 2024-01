Grande Fratello anticipazioni puntata 8 gennaio: Il ritorno di Beatrice, provvedimenti disciplinari e sorprese

Stasera 8 gennaio va in onda su Canale 5 la trentesima puntata de il Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera, 8 gennaio 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show è giunto al suo trentesimo appuntamento. Nel corso della serata conosceremo il destino di Beatrice Luzzi e di altri concorrenti, alcuni dei quali potrebbero incorrere in sanzioni disciplinari.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuova puntata appassionante e ricca di sorprese, del Grande Fratello.

Il ritorno di Beatrice

Beatrice lo scorso 3 gennaio ha abbandonato la Casa del Grande Fratello per la morte del padre. Oggi l'attrice farà nuovamente il suo ingresso nel loft di Cinecittà. Sarà lei stessa a spiegare le ragioni di questa decisione.

Monia e Massimiliano

Il rapporto tra Monia e Massimiliano è sempre più intimo. C'è nell'aria un riavvicinamento o è tutto propedeutico al televoto. Monia non sa che il televoto è stato annullato e la concorrente non sa che il televoto è stato annullato.

Proprio loro due saranno protagonisti di una sorpresa: per lei ci sarà la mamma e per lui il papà.

I possibili provvedimenti

Secondo quanto dichiarato da Viviana Bazzani, stasera saranno presi provvedimenti contro Rosy Chin, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris.

"Verranno convocati in studio e mostrato loro un video sugli atteggiamenti adottati nei confronti di Beatrice Luzzi dopo la notizia della morte del padre", ha affermato l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi.

Al televoto erano finiti Beatrice, Rosanna, Federico e Monia, uno di loro sarebbe stato eliminato stasera.