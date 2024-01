Grande Fratello: Letizia Petris non vuole Beatrice Luzzi nella Casa: “Non la sopporto”

Letizia Petris non accetta che Beatrice Luzzi sia rientrata nella casa del Grande Fratello dopo la morte del padre.

Il ritorno di Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello è stato accolto con ostilità da un gruppo di concorrenti che nutrono avversione nei confronti dell'attrice. In prima fila tra questi si distingue Letizia Petris, la quale ritiene ingiusto che Bea possa rientrare nel loft di Cinecittà dopo aver trascorso cinque giorni nel mondo reale.

Beatrice Luzzi è rientrata nella casa più spiata d'Italia durante la diretta dell'8 gennaio, un evento accolto con entusiasmo dai numerosi sostenitori dell'attrice, ma che non ha contribuito ad aumentare gli ascolti del programma, superato dalla fiction La Storia trasmessa su Rai 1.

Non solo i fan di Beatrice hanno salutato favorevolmente il suo rientro, ma anche alcuni concorrenti, mentre altri hanno continuato a manifestare malcontento, nonostante l'ammonimento di Alfonso Signorini.

Tra coloro che si sono opposti al ritorno di Beatrice nella casa, spicca Letizia Petris, che probabilmente pensava di essersi liberata di una delle concorrenti favorite per la vittoria finale.

Già prima della diretta, ipotizzando il ritorno dell'attrice di "Vivere", aveva dichiarato: "Il suo rientro non sarebbe giusto; in una settimana ha potuto parlare con molte persone, non era isolata".

Letizia Petris, per rivalersi su Beatrice, ha agito su ogni dettaglio, compresa una frase che Beatrice le ha rivolto: "Adesso siamo in due", le ha detto la Luzzi, riferendosi alla perdita del genitore. Era stata proprio Letizia a parlare più volte della sofferenza provata per la perdita del padre.

Il gesto di solidarietà è stato completamente stravolto da Letizia Petris che, rivolgendosi al fido Paolo, ha detto: " Non la sopporto. Con quella frase ha toccato il mio punto debole". Ipotizzando che Beatrice non fosse stata solidale ma solo maliziosa, che mirasse a farle del male. Naturalmente non sono mancate le lacrime, una caratteristica di molti concorrenti di questa edizione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il ritorno di Beatrice Luzzi nella Casa