Grande Fratello, Beatrice stacca Massimiliano, le manipolazioni di Alfonso Signorini, le sorprese e i nominati

La puntata del Grande Fratello del 26 ottobre si è focalizzata sul rapporto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese i due concorrenti al televoto vinto dall'attrice che ha quasi doppiato l'avversario, anche se Alfonso Signorini ha sovvertito, almeno verbalmente, il risultato. Ecco le sorprese di ieri sera e le nomination.

Grande Fratello: riassunto della puntata del 26 ottobre

Il filmato di Massimiliano ed Heidi

Massimiliano Varrese rappresenta uno dei concorrenti più discussi di questa edizione, soprattutto a causa del suo rapporto controverso con Heidi, che ha abbandonato il programma "per evitare manipolazioni" da parte dell'attore. Nel corso del primo segmento del programma, la produzione presenta dei video in cui i due sono ritratti sul letto insieme, con Massimo che abbraccia l'ex concorrente del Grande Fratello, la quale ride. Grecia ha dichiarato che il filmato a cui si era riferita, in cui Massimiliano si era posizionato nel letto contro la volontà di Heidi, era un altro. Cesara Buonamici ha sostenuto di aver notato l'insistenza di Massimiliano fin dall'inizio, compromettendo il resoconto organizzato da Alfonso Signorini per Massimiliano.

Massimiliano e Beatrice in studio

Massimiliano e Beatrice sono i due concorrenti in nomination e sono chiamati in studio per un faccia a faccia durante il quale non succede nulla di diverso da quello che abbiamo visto in queste settimane. I due rappresentanti di quest'edizione finiscono addirittura per farsi i complimenti. Massimiliano riconosce che Beatrice ha "Eleganza, dialettica e un po' di cinismo". Lei si complimenta con il collega per il bel sorriso.

Mirko (ancora) tra Perla e Greta

L'ingresso di Mirko al Grande Fratello era mirato a creare un triangolo sentimentale con Greta e Perla, una situazione che continua a catturare l'attenzione degli spettatori dei reality, o a tormentarli, anche a distanza di tre mesi. Ieri, Perla, che è stata lasciata da Mirko dopo il confronto a Temptation Island avvenuto lo scorso agosto, ha scritto una lettera al suo ex fidanzato. Questo gesto sembra essere un preludio al suo possibile ingresso nella Casa.

Beatrice vince al televoto contro Massimiliano, ma non per Alfonso Signorini

Beatrice vince l'ennesimo televoto. L'attrice ottiene il 66% quasi doppiando il suo avversario, votato dal 34% del pubblico. Un risultato netto per tutti tranne che per Alfonso Signorini, che, nel tentativo di esaltare Massimiliano si complimenta con lui: "Massimiliano è stato un televoto molto combattuto, hai ottenuto più della metà dei voti", in questo caso avrebbe superato il 50% vincendo, ma i numeri raccontano un'altra storia.

Una lettera per Letizia

Letizia ha ricevuto una lettera da Andrea, il suo ex fidanzato, il quale sembra non aver gradito alcuni comportamenti della ragazza. Nella lettera, Andrea esprime il desiderio di discutere della loro relazione in privato, lontano dalle telecamere. Letizia teme che questa comunicazione sia un segnale da parte del fidanzato che vuole farle capire che la loro relazione è finita. Gli spettatori sospettano che la lettera sia stata scritta per predisporre il terreno a possibili nuove coppie all'interno della casa.

Gli immuni e le nomination della serata

Immuni

Alex

Rosy

Anita

Jill

Fiordaliso

Ciro (scelto da Cesara Buonamici)

Vittorio (scelto da Cesara Buonamici)

Nomination

Massimiliano nomina Grecia

Giuseppe nomina Grecia

Angelica nomina Beatrice

Beatrice nomina Giuseppe

Letizia nomina Grecia

Paolo nomina Beatrice

Grecia nomina Giuseppe

Mirko nomina Grecia

Giselda nomina Grecia

Giampiero nomina Angelica

Valentina nomina Grecia

Fiordaliso nomina Grecia

Ciro nomina Beatrice

Anita nomina Beatrice

Jill nomina Grecia

Alex nomina Giuseppe

Vittorio nomina Grecia

Rosy nomina Beatrice

I nominati sono:

Valentina Modini

Massimiliano Varrese

Beatrice Luzzi,

Giuseppe Garibaldi

Grecia Colmenares

Valentina Modini e Massimiliano Varrese sono in nomination a seguito dei risultati degli ultimi due televoti. Lunedì, uno di questi cinque concorrenti lascerà per sempre la casa del Grande Fratello, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.