Grande Fratello, Beatrice Luzzi in un video parla di Giuseppe Garibaldi con un fan: “Lo dici a me?”

Le storie d'amore nate sotto i riflettori dell'ultima edizione del Grande Fratello stanno attraversando un momento di crisi. Da Mirko Brunetti e Perla Vatiero a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, i fan sono costretti a cercare i minimi indizi per capire se i loro beniamini sono tornati insieme o se la crisi persiste.

Segnali di crisi sui social media

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno smesso di seguirsi su Instagram, e diverse foto di coppia sono state rimosse dai loro account, alimentando i sospetti di una rottura. L'attrice ha cercato di giustificare l'accaduto su X, affermando che si trattava solo di un errore: "Non l'ho tolto. Non so cosa sia successo. Delle volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui... che pa.le!". Tuttavia, molti fan non hanno creduto alla sua spiegazione, soprattutto perché anche Garibaldi, contemporaneamente, aveva smesso di seguirla.

Secondo Deianira Marzano, alla Luzzi erano stati inviati dei video che ritraevano Giuseppe in situazioni che a lei non erano piaciute. L'esperta di Gossip ha dichiarato: "Pare che Beatrice e Giuseppe abbiano avuto una discussione perché a lei sono stati girati dei video di Giuseppe durante il party dove si tenevano i provini del GF e dove poi lui ha seguito una ragazza su Instagram un po' per farla ingelosire. Va beh, comunque niente di grave, l'amore non è bello se non è litigarello".

Beatrice e Giuseppe a Roma

Subito dopo, Deianira ha riportato un'indiscrezione inviata da un suo follower, che le ha descritto l' stato d'animo dell'ex gieffino: "Giuseppe è incavolato nero con lei per delle cose che lei ha raccontato alle sue fan che sono state riportate a lui. La situazione è seria". Questo commento ha gettato nello sconforto i fan della coppia.

Una clip con Beatrice Luzzi aggiunge confusione

Nelle ultime ore, è emerso un video che sta circolando sul web, girato a Jesolo, dove Beatrice Luzzi, in tour per incontrare i suoi fan, ascoltava una sua follower perplessa per la differenza d'età con il suo potenziale ragazzo: "Sai io ho trentun anni, lui ne ha 22". L'ex gieffina ha risposto con ironia, suscitando l'ilarità dei presenti: "E ne parli a me? Stai parlando con me? Cioè, vogliamo fare qualche calcolo?". Luzzi ha ricordato che lei ha 53 anni e Giuseppe Garibaldi, con cui ha condiviso un breve flirt nella Casa più spiata d'Italia, ne ha 31.

Molti ritengono che l'ex protagonista di Vivere si riferisse solo al passato, mentre altri sperano che l'accenno alla differenza d'età riguardi l'attuale situazione sentimentale tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Il contesto resta incerto e solo il tempo dirà se si tratta di una crisi passeggera o di una rottura definitiva.

Grande Fratello: Greta Rossetti e il presunto tradimento, il fratello Josh racconta la verità

La stessa incertezza aleggia sulle altre coppie uscite dall'ultima edizione del Grande Fratello, come la crisi tra Mirko Brunetti a Perla Vatiero. I fan continuano a scrutare i social media in cerca di indizi, sperando in una riconciliazione dei loro beniamini o cercando di accettare l'eventualità che le storie nate sotto i riflettori possano non durare una volta tornati alla vita reale.