Grande fratello, Beatrice Luzzi opinionista al fianco di Cesara Buonamici? Le ultime indiscrezioni

Il Grande Fratello sta per tornare e, come da tradizione, le indiscrezioni sul cast dei concorrenti e dei collaboratori si fanno sempre più insistenti. Tra le novità più chiacchierate delle ultime ore, c'è il possibile ingresso di Beatrice Luzzi come seconda opinionista del reality show. La notizia è stata riportata da TV Blog, che ha rivelato il nome dell'ex protagonista di Vivere come potenziale aggiunta al team di commentatori del programma, dove potrebbe affiancare Cesara Buonamici, vicedirettrice del TG5. La giornalista, già confermata nel ruolo di opinionista, ha debuttato lo scorso anno su esplicita richiesta di Pier Silvio Berlusconi.

Una nuova opinionista al Grande Fratello

Secondo quanto riportato, Mediaset starebbe valutando di tornare alla formula con due opinionisti per la prossima edizione, dopo il format più snello dello scorso anno che prevedeva una sola figura in studio. L'idea di includere Beatrice Luzzi ha già riscosso ampio consenso sul web, dove l'attrice, seconda classificata della diciassettesima edizione del reality, viene considerata da molti come la "vincitrice morale". Il portale afferma che l'ingresso della Luzzi nel cast di opinionisti sembrerebbe ormai imminente.

Mentre si attende la conferma ufficiale di questa indiscrezione il cast dei concorrenti Vip che prenderanno parte alla nuova edizione del Grande Fratello sta prendendo forma. Oggi sono stati annunciati i nomi di cinque nuovi concorrenti: l'attore Luca Calvani, l'ex cantante dei Gazosa Jessica Morlacchi e tre ex volti storici del programma Non è la Rai - Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere. Curiosamente, le tre entreranno nella Casa come unico concorrente, un format che potrebbe portare a dinamiche* interessanti.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi durante il Grande Fratello

Beatrice Luzzi e il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi

Nel frattempo, l'attrice è tornata a far parlare di sé anche per la sua vita privata. Recentemente, attraverso un post sui social, ha chiarito definitivamente la sua situazione sentimentale con Giuseppe Garibaldi, ex compagno d'avventura nella casa più spiata d'Italia. I due avevano vissuto un breve flirt durante il reality.

Beatrice Luzzi ha confermato che, al di fuori del programma, la loro relazione è rimasta su un piano di amicizia. "Tra noi c'è un grande rapporto di supporto e d'affetto, ma non siamo fidanzati. Abbiamo approcci, responsabilità e prospettive di vita troppo lontane per essere integrate nella reciproca quotidianità", ha dichiarato l'ex gieffina.