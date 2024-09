Grande Fratello: annunciato l'ultimo concorrente Vip del reality show, ecco di chi si tratta

Lunedì 16 settembre prende il via il Grande Fratello, la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che avrà al suo fianco ancora una volta Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. La giornalista del TG 5 riprenderà il suo ruolo di opinionista, mentre la seconda tornerà per il secondo anno come voce del web.

Lorenzo Spolverato: un concorrente ancora in bilico

In queste ore circolano i nomi dei concorrenti Vip e Nip che animeranno il reality show quando le luci della Casa di Cinecittà si accenderanno nella nuova location. Il programma, infatti, è stato trasferito dagli studi di Cinecittà a quelli dei Lumina Studios, situati nel Parco di Veio a Roma Nord.

L'ultima indiscrezione, diffusa da Davide Maggio, riguarda Lorenzo Spolverato. Leggendo la sua bio su Instagram, scopriamo che è un attore e modello. Secondo il portale, la clip di presentazione del neo-gieffino è già stata girata, ma manca ancora la firma sul contratto. Pare che ci siano delle non specificate remore da parte di Alfonso Signorini.

Lorenzo Spolverato in una foto condivisa sui social

"C'è, tuttavia, un però: il concorrente ha già girato la clip di presentazione ma il suo contratto non è stato ancora firmato e pare che ci sia qualche incertezza sulla sua presenza nel reality di Alfonso Signorini", si legge sul sito che già nelle scorse settimane ha anticipato altri concorrenti.

Nel cast del programma, ad oggi, ci sono: Clarissa Burt, Clayton Norcross, Eleonora Cecere, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Lino Giuliano, Luca Calvani, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta. Secondo le indiscrezioni diffuse da Deianira Marzano, i gieffini sono in isolamento dal 2 settembre in un hotel nei pressi di Ponte Milvio.