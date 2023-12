Grande Fratello, anticipazioni della puntata dell'11 dicembre: fuori dalla casa tutti contro Massimiliano

Stasera 11 dicembre va in onda su Canale 5 la ventiseiesima puntata de il Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera, 11 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del reality Grande Fratello, la ventiseiesima. Nel corso della serata assisteremo agli scontri che hanno caratterizzato questo fine settimana. Inoltre, sapremo chi tra i concorrenti in nomination è il meno votato.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuova puntata appassionante e ricca di sorprese, del Grande Fratello.

Agitazione nella casa dopo l'uscita di Mirko

L'uscita di Mirko sabato scorso ha avuto un forte impatto sugli inquilini e sugli equilibri che si erano creati. Le dinamiche cambieranno ulteriormente, con Perla e Greta che sembrano ora alleate, nonostante le loro reazioni diverse.

Greta, in particolare, ha rilasciato dichiarazioni significative sul suo rapporto con l'ex fidanzato. "Mirko mi diceva di andare a convivere per dimostrarmi che io ero la donna della sua vita", sembra che i due abbiano provato anche ad avere un figlio insieme, dopo poche settimane che si erano conosciuti.

Faccia a Faccia esplosivo

La puntata prevede un confronto diretto tra Rosanna Fratello, autrice di commenti critici su molti coinquilini, e Fiordaliso. La cantante, come ha dimostrato in queste settimane, è decisa a non fare sconti a nessuno, nemmeno alla sua collega.

Momento emotivo per Beatrice

Un momento di tenerezza coinvolgerà Beatrice, che dopo diverse settimane avrà la possibilità di incontrare nuovamente i suoi figli. I ragazzi poterebbero spingerla a continuare la sua avventura nella casa, dopo che l'attrice ha manifestato la volontà di abbandonare

Si parlerà degli attacchi esterni a Massimiliano Varrese?

Il pubblico che commenta il programma sui social chiede che la produzione prenda provvedimenti contro Massimiliano. Dopo Gessica Notaro, anche Marco Bellavia, concorrente del Grande Fratello Vip 7, è intervenuto a gamba tesa contro l'attore.

"Quando è troppo è troppo. Sono mesi che sto signore, che si vanta di essere un "guru", usa violenza verbale, psicologica nei confronti di Bea. Grande Fratello, il troppo stroppia sempre! Anche se 'Bea non ha bisogno veramente di nulla e è una giocatrice pazzesca...' In questo periodo poi?", ha scritto Marco su X.

Esito del Televoto

Per concludere la serata, verrà svelato l'esito del televoto che coinvolge Marco, Sara, Perla e Vittorio. Il meno votato dal pubblico finirà al televoto eliminatorio che si aprirà nella prossima puntata e si chiuderà il 16 dicembre. Al momento l'unico che sembra escluso dalla lotta è Vittorio, che grazie ai voti dei suoi fan e quelli di Beatrice è nettamente in testa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity le critiche degli inquilini a Rosanna Fratello e Sara Ricci.