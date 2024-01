Grande Fratello, Beatrice Luzzi su Massimiliano Varrese e Heidi Baci: 'I miei pronti ad intervenire'

Il controverso rapporto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci al Grande Fratello è stato ricordato da Beatrice Luzzi che ha svelato che anche i suoi parenti sono pronti ad intervenire nel caso in cui l'attore sorpassi nuovamente i limiti. Bea ha criticato in maniera chiara anche gli autori del programma per non aver richiamato Massimiliano.

Il Controverso Rapporto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci al Grande Fratello

Heidi Baci ha lasciato il programma per la pressione psicologica che Massimiliano Varrese stava esercitando su di lei. La decisione della ragazza è arrivata dopo una visita di suo padre nella casa del Grande Fratello. "Ho promesso a tua madre che stasera saresti tornata a casa da me", disse ha sorpresa il papà di Heidi.

Il ricordo di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi ha ricordato l'episodio parlando con Sergio D'Ottavi, uno degli ultimi entrati nella casa del Grande Fratello che ha vissuto l'episodio come spettatore.

"Il padre per la storia con Massimiliano è venuta a prendersela, è stata proprio una storiaccia. Anche i miei familiari lo stavano per fare, anche perché hanno capito che qua dentro glielo permettevano. Magari loro dovevano dargli una regolata prima", ha affermato riferendosi agli autori del programma.

L'atteggiamento del padre di Heidi fu criticato da molti coinquilini della Casa. Massimiliano, convinto che la ragazza fosse innamorata di lui, accusò l'uomo, di origine albanese, di essere legato ad una cultura patriarcale.

In realtà, il papà di Heidi vedendo, come gli altri spettatori, la pressione psicologica giornaliera a cui Varrese sottoponeva sua figlia decise di mettere un punto alla questione, vista l'inerzia degli autori.

Heidi Baci al GFVIP albanese

Heidi Baci ora è una concorrente del Grande Fratello Vip albanese, nel reality show ha raccontato anche la sua esperienza nella Casa italiana.

"Il vero problema con Massimiliano non era la nostra differenza di età, ma i suoi atteggiamenti nei miei confronti - ha detto Heidi ai suoi nuovi coinquilini - Quando papà è venuto mi ha spiegato che a casa non stavano bene per la mia situazione con Massimiliano. Non ero innamorata di lui".

Poi, parlando del conduttore ha affermato "Alfonso Signorini ha preferito proteggere lui piuttosto che ascoltare quello che dicevano gli spettatori".