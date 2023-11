Grande Fratello: Heidi Baci: 'Tornare nella Casa? Ritrovare Massimiliano sarebbe fastdioso'

Heidi Baci ha abbandonato la Casa del Grande Fratello dopo l'undicesima puntata del reality show, decidendo di lasciare la competizione attraverso in seguito ad un incontro con suo padre. Dopo il ritorno alla sua vita quotidiana, la ragazza è stata intervistata da Chi, con cui ha discusso, tra le altre cose, della possibilità di un suo futuro ritorno nel programma.

Heidi Baci: Riflessioni sull'Esperienza al Grande Fratello

Heidi Baci, parlando della sua esperienza al Grande Fratello, ha espresso le sue difficoltà nel gestire la pressione e il giudizio all'interno della casa.

"Mi sono rivista e c'è stato un momento in cui mi sono persa. Non ho saputo ben gestire la situazione anche a causa di questa pressione, del giudizio che si vive all'interno della casa. Soprattutto per una persona riflessiva come me...per fare scelte del genere ci metto tempo, sono proprio lenta".

Difficoltà a Gestire la Pressione e il Giudizio

La pressione di dover esprimere rapidamente le proprie opinioni, unita al giudizio degli altri partecipanti, sembra averla portata a prendere decisioni istintive basate sulle dinamiche del momento.

"In quella situazione devi dire la tua idea, non puoi stare zitta altrimenti stai a casa tua. Quando mi chiedevano io andavo un po' di pancia, basandomi su come erano andate le cose gli ultimi giorni, che poi cambiavano perché c'era il litigio di mezzo".

"Una risposta però gliela dovevo dare . ha detto Heidi - e si è creata confusione. Se fosse stato meno insistente penso che comunque non mi sarebbe piaciuto. Io avevo voglia di conoscere un po' tutti e sono giocherellona, mi piaceva tenere lo scherzo con tutti".

Heidi Baci tornerà al Grande Fratello?

Sul suo possibile ritorno nella casa ha specificato: "Ho messo ordine a tutte le mie cose. I miei stanno meglio, io sto meglio. Non ho voglia di tornare, soprattutto in questo momento. Sarebbe fastidiosa per me la presenza di Massimiliano. Me lo sto godendo da spettatrice. Sono contenta così".

Concorrenti da Conoscere e Apprezzare

Le persone che Heidi vorrebbe conoscere una volta terminato il Grande Fratello sono Vittorio e Letizia. L'ingegnere, per Heidi, ma non solo, è "l'uomo più affascinante della Casa".

"Nella vita reale sarebbe stata una persona con la quale sarei uscita a prendere il caffè, parlare, con calma, con i nostri tempi - ha detto al magazine - Lì dentro hanno velocizzato un po' i processi e persone come me o Vittorio non sono abituate a questo. Molto spesso me lo diceva che qualsiasi cosa diventava enorme.Sicuramente cercherò di coltivare questo ben legame che abbiamo, anche con Letizia"

Un aereo per Vittorio

Oggi sulla casa del Grande Fratello sono volati due aerei per Vittorio. Nel primio c'era scritto "2PIUME2❤️HCNTEV#BACIOZZI". Vittorio ha ipotizzato che ha mandarglielo sia stata proprio Heidi.

"Lei mi sostiene sempre, se lo ha mandato lei è una forza della natura. Aveva il suo impatto nella Casa e soprattutto su di me", ha detto Vittorio Menozzi a Beatrice Luzzi.

Sul secondo aereo, firmato dai fan si leggeva: "VITTOWE❤️YOUASYOUARE#FAN", "Vittorio, ti amiamo così come sei". "È una frase bellissima", ha commentato l'ingegnere. "Non devi fare devi essere perché sei già tanta roba", gli ha detto Beatrice.