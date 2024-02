Grande Fratello, Beatrice Luzzi a Marco Maddaloni: 'Per pietà smettila” ma lui insiste

Nuovi contrasti emergono nella Casa del Grande Fratello, con Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni protagonisti di una discussione accesa dopo alcune frasi inopportune dello sportivo napoletano. Nonostante le lacrime dell'attrice, Marco ha continuato a insistere fino a quando Stefano Miele non è intervenuto per allontanarlo.

La notte degli Oscar al Grande Fratello

Serata da Oscar al Grande Fratello, un sabato dove i gieffini hanno sfilato sul red carpet dopo i corti realizzati nel corso della settimana. Durante la consegna dell'ambita statuetta, Marco Maddaloni ha causato un nuovo scontro per alcune sue parole fuori contesto.

Marco e Massimiliano Varrese avrebbero voluto riproporre la scena cult degli Oscar 2022 quando Chris Rock, dopo la battuta sulla testa rasata di Pinkett Smith, fu schiaffeggiato da Will Smith, marito di Pinkett, a cui seguirono le scuse dell'attore.

La discussione accesa tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni

Marco Maddaloni, nessuno ha capito il perchè, durante questa riproposizione ha detto: "Se Massimiliano ha offeso mia moglie, io non potevo non dare uno schiaffo alla Luzzi". Forse i fumi della festa, gli hanno fatto dimenticare che in quella memorabile notte degli Oscar l'unico ad essere schiaffeggiato fu Chris.

Il pressing di Marco su Beatrice e la reazione degli altri concorrenti

La frase di Marco Maddaloni ha provocato la reazione di Beatrice che si è incupita, accusata, dal solito Massimiliano Varrese e da Anita, di accentuare la situazione per discutere della cosa durante la puntata del prossimo lunedì.

Quando Marco ha visto Beatrice in lacrime ha iniziato un fastidiosissimo pressing che ha peggiorato lo stato d'animo dell'attrice. Il judoka, che è l'unico tra i concorrenti ad aver partecipato e vinto un reality difficile come L'isola dei famosi, conosce meglio di tutti le dinamiche del gioco e sa come sfruttarle.

La risposta decisa di Beatrice di fronte alle provocazioni di Marco

Nonostante Beatrice gli abbia detto più volte che aveva capito che la sua frase non era maliziosa, lui ha insistito. "Marco non so più come dirtelo - ha implorato l'attrice - ti prego abbi pietà basta. Ho capito che non lo hai fatto a posto, ma adesso basta".

Siccome Marco continuava ad insistere, avvicinandosi sempre di più a Beatrice, Stefano Miele gli ha chiesto di allontanarsi, visto il difficile momento della Luzzi.

Quando Beatrice ha deciso di spostarsi in giardino Marco l'ha seguita per chiederle "Dove andresti se non fossi qui?". La risposta di Beatrice ha spiazzato il pubblico di X "Nell'aldilà", ha replicato l'attrice.

Maddaloni, sempre più inopportuno ha continuato a farle domande, tirando in mezzo il padre defunto della Luzzi: "Per andare da papà?". "No, perché ho già visto molto", ha chiuso Beatrice Luzzi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Le 'scuse' di Marco Maddaloni a Beatrice Luzzi