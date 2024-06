Grande Fratello, ex gieffina: "Vi spiego perché Giuseppe Garibaldi si è avvicinato a Beatrice"

Una delle partecipanti all'ultima edizione del reality show non crede che il suo ex coinquilino sia sincero e spiega cosa nascondono le sue ultime mosse

Il post Grande Fratello ha regalato una piacevole sorpresa ai fan della coppia che si era formata nella casa più spiata d'Italia: Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono riavvicinati ed incontrati più di una volta. Tuttavia, Simona Tagli, che ha convissuto nella Casa più spiata d'Italia con i due ex concorrenti, non è convinta della sincerità dell'ex gieffino.

La perplessità di Simona Tagli su Beatrice e Giuseppe

La showgirl è intervenuta a "Turchesando", la popolare trasmissione radiofonica condotta da Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Durante l'intervista, la conduttrice televisiva italiana ha espresso i suoi dubbi sul comportamento dell'ex coinquilino.

"Giuseppe ha avuto modo di corteggiarla e proporsi durante tutti i mesi trascorsi nella Casa", ha spiegato Simona Tagli. "Non capisco perché proprio adesso che il programma è finito abbia deciso di riprendere in mano certe situazioni e fare retromarcia su certi rapporti".

Simona Tagli durante una puntata del Grande Fratello

L'ex gieffina, che nella casa aveva stretto una forte amicizia con Beatrice, beneficiando indirettamente del sostegno dei fan dell'attrice, ha spiegato che la Luzzi ci teneva a Giuseppe. "Lei è protettiva con chiunque, lo era anche nei confronti del loro rapporto, anche se era tutto finito", ha aggiunto la showgirl.

Questo senso di protezione, secondo l'intervistata, avrebbe spinto Beatrice, una volta terminato il programma, a riavvicinarsi a Giuseppe. "Ha voluto approfondire quello che aveva vissuto nella Casa, ma io non credo che si possa ritornare a provare le stesse cose dopo che passa del tempo", ha concluso Simona Tagli.

Beatrice Luzzi, recentemente paparazzata con Giorgio Restelli, ex marito di Roberta Capua, non ha mai parlato del rapporto con Giuseppe dopo il Grande Fratello. Solo a Verissimo disse che tra loro la relazione era definitivamente finita. Giuseppe, al contrario, sta rilasciando numerose interviste e condividendo post sui social in cui dice di essere ancora innamorato dell'attrice e di volerla riconquistare.