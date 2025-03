Grande Fratello: Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici attaccano Helena ma interviene Alfonso Signorini

Cesara Buonamici ha sgridato Helena nella puntata del 3 marzo del Grande Fratello, e Beatrice Luzzi ha provato ad approfittare dello scontro in corso ma è intervenuto il conduttore in difesa della concorrente.

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, i litigi non sono mancati: non solo tra concorrenti, ma persino tra gli stessi opinionisti. Prima Cesara Buonamici ha accusato Helena Prestes di essere ossessionata da Lorenzo Spolverato. Poi quando Beatrice Luzzi ha continuato con la stessa argomentazione, Alfonso Signorini l'ha smentita dicendo alla Luzzi che lei non è obiettiva nei giudizi.

Lo scontro tra Cesara Buonamici e Helena

Cesara Buonamici

Dopo l'ennesima lite tra Helena e Shaila, Javier Martinez si è lamentato perché a suo dire, Helena punta sempre a discutere con Shaila. A tal proposito, Cesara Buonamici, ha detto di comprendere lo sfogo. Secondo l'opinionista, Helena avrebbe fatto sì un complimento a Shaila, ma era solo una scusa per poter parlare male di Lorenzo: "Capisco Javier. Dovrebbe porgere la spalla a cosa? Al solito ritornello che arriva a Lorenzo? Partita con una cosa affettuosa verso Shaila, sotto c'era subito l'ossessione, la fissazione che ha Helena verso Lorenzo".

Helena

Helena l'ha subito interrotta per dare la sua versione, ma la Buonamici si è spazientita: "Mi fai finire?". Anche il conduttore ha invitato Helena ad aspettare che la Buonamici finisse il ragionamento.

La giornalista ha così continuato: "C'è differenza tra avere carattere e essere un'attaccabrighe. Se riflettessi un tantino di più, prima di partire con quella miccia corta che hai, forse eviteresti questo continuo sottofondo di liti che caratterizza la vostra casa. Non ti preoccupi di perdere il sentimento di Javier? Di giocartelo per mantenere l'ostilità con mezza casa e questo litigio continuo?" Dal canto suo, Helena Prestes ha risposto che il litigio è partito da Shaila e che il video trasmesso fosse tagliato, perciò non si era visto cosa fosse realmente accaduto.

Beatrice Luzzi su Helena

Beatrice Luzzi

A questo punto ha preso la parola anche Beatrice Luzzi, approfittando dei commenti della collega e agganciandosi: "Tu volevi parlare male di Lorenzo, nel momento in cui hai capito che lei non sarebbe caduta in quella discussione allora è diventata falsa, ha fatto un teatrino e, invece di argomentare con Shaila, ti sei alzata e te ne sei andata. Tu hai tre reazioni: o te ne vai, o dici parolacce o ti metti a piangere".

Alfonso Signorini contro Beatrice Luzzi

Subito dopo, Alfonso Signorini è intervenuto per smentire Beatrice Luzzi: "Helena fa molto di più, non si limita a questo. Cerca di essere obiettiva, altrimenti sembra che frigna, litiga e se ne va. Non è vero. Shaila ha provocato come Helena. Dici che in lei non c'è stata un'evoluzione. Altri concorrenti invece ti sembrano evoluti?".

La Luzzi, pur riconoscendo a Helena delle qualità, è rimasta ferma sulla sua posizione: "Non ho visto un'evoluzione nella capacità di confrontarsi".