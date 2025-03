Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini: tensione alle stelle, lite furiosa dietro le quinte!

I rapporti tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi sembrano ormai compromessi. Il conduttore e l'opinionista del Grande Fratello non perdono occasione per battibeccare, e l'ultimo scontro è stato innescato da un post sui social di Stefania Orlando, mostrato durante la puntata di ieri. Secondo alcune indiscrezioni, la reazione di Signorini dietro le quinte sarebbe stata particolarmente dura, al punto da richiedere l'intervento degli autori del reality.

Scontro in diretta: il post di Stefania Orlando accende la miccia

Il tweet dell'ex concorrente criticava la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, insinuando che la ballerina avesse interrotto il rapporto per pura strategia di gioco: "Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo, ma lo fa solo ora che si accorge che la coppia non la porterà in finale. Adesso le conviene giocare la carta del vittimismo, sperando che il pubblico la premi. Dov'è finito l'amore che tanto difendeva?", ha scritto Stefania Orlando su X.

L'opinionista difende Shaila Gatta: "Non rinnegare il tuo percorso"

Beatrice Luzzi è subito intervenuta in difesa della ballerina: "Ricordo che, quando Shaila ha deciso di lasciare Lorenzo, Stefania l'ha molto incoraggiata e sostenuta. Inoltre, la loro storia era già finita prima che arrivasse la madre di Shaila. Senza dimenticare che la rottura è avvenuta dopo una scenata indimenticabile, le cui motivazioni non sono ancora del tutto chiare. Ma davanti a certe situazioni, qualsiasi donna avrebbe reagito allo stesso modo".

Poi, rivolgendosi direttamente a Shaila, ha aggiunto: "Sappi che sotto il post di Stefania ci sono decine di commenti molto negativi nei suoi confronti. Non rinnegare il tuo percorso". A questo punto è intervenuto Alfonso Signorini, redarguendo l'opinionista per aver fatto riferimento ai commenti esterni al programma.

Il rimprovero di Signorini in puntata: "Hai fatto una cosa scorretta"

"Abbiamo letto il post di Stefania perché è un'ex concorrente che solleva una critica. Ma tu, nelle vesti di opinionista, non dovresti citare i commenti ricevuti, perché non è pertinente alla discussione in studio. Sarà anche interessante, ma per regolamento non si può fare. Mi sembra un po' scorretto nei confronti di Shaila, no? Hai fatto una cosa non corretta", ha tuonato il conduttore.

Le indiscrezioni del pubblico: "Scene incredibili, gli autori cercavano di calmarlo"

Secondo alcune segnalazioni arrivate ad Amedeo Venza, dietro le quinte Signorini sarebbe andato su tutte le furie: "Sono tra il pubblico del GF, Alfonso era nerissimo con l'opinionista. È uscito dallo studio inveendo contro di lei. Siamo rimasti scioccati". Anche Deianira Marzano ha ricevuto una testimonianza simile: "Deia, ti devo raccontare una cosa assurda!"

"Ero nel pubblico stasera al GF e, durante una pubblicità - ha scritto la follower dell'esperta di gossip - sono andata in bagno... Beh, ti giuro che ho sentito Alfonso dare di matto contro Beatrice! Le ha parlato malissimo, era super alterato, sembrava davvero furioso! Gli autori cercavano di calmarlo, ma l'aria era pesantissima. Ovviamente in puntata non si è visto nulla, ma è successo davvero".

