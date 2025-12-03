Grande Fratello: bacio proibito nella notte tra due "insospettabili"? La regia censura, l'indiscrezione

La notte in Casa sarebbe stata più movimentata del previsto: un bacio "vietato" tra due concorrenti avrebbe spinto la regia a censurare tutto. Online si scatena il toto-nomi

La Casa del Grande Fratello è, ancora una volta, il teatro di un colpo di scena notturno che sta infiammando i social. Mentre i riflettori erano puntati sull'arrivo di Dolce Dona, concorrente del Big Brother Kosovo entrata come ospite nella Casa lunedì, durante la diretta del primo dicembre, un misterioso bacio segreto sarebbe scoccato tra due gieffini, riportando l'attenzione su una possibile censura lampo da parte della regia.

L'indiscrezione notturna che infiamma il web

A lanciare la bomba è stata Deianira Marzano, la nota esperta di gossip, che ha rivelato un retroscena che potrebbe far scatenare il caos. Secondo le sue fonti, come riportato sul suo profilo Instagram, durante la notte sarebbe scattato un bacio sotto le coperte tra due concorrenti che "non dovrebbero incrociarsi neanche per sbaglio".

"Stanotte al GF è successo il caos. Sotto le coperte è partito un bacio tra due concorrenti, proprio quelli che non dovrebbero incrociarsi neanche per sbaglio - ha scritto Deianira - Il bello? La regia ha tagliato tutto in tempo reale. Le immagini sono state rimosse immediatamente, perché se fossero andate in onda sarebbe scoppiato un mezzo disastro."

Domenico e Benedetta

Chi sono i protagonisti del 'kiss-gate': ecco i due sospettati

Deianira non ha rivelato i nomi, ma gli utenti del web sono scatenati nelle ipotesi. E una coppia, più di tutte, sembra la candidata perfetta per un evento così "esplosivo": Domenico e Benedetta. La dinamica tra i due è tesa e centrale. Solo pochi giorni fa, l'ingresso di Valentina - ex compagna di Domenico - per restituirgli l'anello ha ufficializzato la fine della loro storia, in parte proprio a causa dell'avvicinamento a Benedetta.

Perché Domenico e Benedetta sono i più sospettati

Gli indizi per puntare su D'Alterio e la Stocchi sarebbero due: l'intimità tra Domenico e Benedetta è già altissima. Un bacio esplicito, arrivato subito dopo l'uscita in lacrime di Valentina, rappresenterebbe un vero e proprio disastro mediatico e personale per Domenico, ancora alle prese con la chiusura del suo passato e il rapporto con la figlia.

Lo scenario (improbabile) alternativo: Jonas e Rashida

Al momento non ci sono conferme ufficiali. Domenico e Benedetta avranno davvero ceduto alla passione, trasformando la loro amicizia speciale in qualcosa di più? Oppure la Marzano si riferisce a una coppia completamente diversa e inaspettata? Lunedì scorso, ad esempio, durante la diretta, la regia ha mostrato a Omar e Anita un messaggio virale sui social che li metteva in guardia riguardo al rapporto tra Jonas e Rašhida: "Jonas, a Rashida qua gatta ci cova. Attenta a non farti prendere in giro."