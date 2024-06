Grande Fratello, trovato il primo concorrente della prossima edizione? Il suo nome è sulla bocca di tutti

I casting per la prossima edizione del Grande Fratello sono ormai aperti da un paio di settimane ma se l'esperienza ci insegna qualcosa allora sappiamo già che non conosceremo il cast completo della stagione almeno fino a un mese dalla finale. Tuttavia la produzione potrebbe aver trovato il primo concorrente, un vip che da qualche mese, tra gossip e cronaca, è davvero sulla bocca di tutti.

Per il momento, è bene dirlo, l'esperto di gossip Amedeo Venza ha solo parlato di trattative in corso, ma, certo, se i colloqui dovessero concludersi positivamente, sarebbe un colpo non da poco per il reality di Canale 5. Chi sarebbe dunque questo possibile primo concorrente vip? Cristiano Iovino, il personal trainer balzato agli onori della cronaca rosa per il presunto flirt con Ilary Blasi prima (la goccia che ha fatto traboccare il vaso tra la conduttrice e Francesco Totti sarebbero stati proprio i suoi messaggi) e per la frequentazione con Oriana Marzoli poi. Nulla in confronto al clamore suscitato dal suo pestaggio nel quartiere City Life a Milano, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile, e che ha visto coinvolto in prima persona anche Fedez (che avrebbe raggiunto un accordo economico con Iovino per evitare la denuncia).

Gongolerà Alfonso Signorini (che tornerà nelle vesti di conduttore) se la partecipazione del personal trainer venisse confermata, mentre è ormai partita la caccia ai concorrenti e a tutte le indiscrezioni possibili sulla prossima stagione. Pensare che solo una settimana fa, dalle colonne di CHI, il direttore aveva messo in guardia tutti coloro che si apprestavano a inviare la candidatura. Li pregava, infatti, di essere un po' più originali del solito "Mi piacerebbe entrare nella Casa del Grande Fratello per ritrovare me stesso" perchè, come ha scritto, ci si può ritrovare anche a casa propria, senza il bisogno di entrare nella casa più spiata d'Italia. Segno che, preso atto anche del flop dell'altro suo reality di punta - L'isola dei famosi -, Mediaset sta pensando in grande alla prossima edizione del GF.