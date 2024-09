Grande Fratello: anticipazioni su televoto, sondaggi, nomination e dinamiche di stasera su Canale 5

Torna il Grande Fratello: stasera, lunedì 30 settembre, in prima serata, alle 21:35 circa, su Canale 5, andrà in onda il primo appuntamento settimanale del reality show condotto da Alfonso Signorini. In questo nuovo episodio, il concorrente meno votato tra quelli in nomination sarà il primo candidato all'eliminazione di questa stagione.

Alfonso Signorini sarà affiancato ancora una volta dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, la quale si trova al centro di una nuova polemica dopo aver salutato in diretta l'ex suocera, sottolineando che le restano pochi giorni di vita. Rebecca Staffelli, invece, sarà pronta a raccontare le reazioni del web e a intercettare i dialoghi tra i concorrenti durante le pause pubblicitarie.

Sondaggi online: chi rischia di essere eliminato?

La scorsa settimana, quattro concorrenti sono finiti al televoto: Helena Prestes, Iago Garcia, Amanda Lecciso e Shaila Gatta. Nelle precedenti puntate, il pubblico ha scelto il gieffino favorito, ma ora dovrà scegliere chi salvare, poiché il meno votato sarà il candidato alla prima eliminazione. Attualmente, i sondaggi online mostrano la sorella di Loredana all'ultimo posto: secondo le votazioni di forumfree, ad esempio, Loredana è stata salvata solo dal 16,10% degli utenti. Le percentuali attuali sono le seguenti:

Iago Garcia: 32,90%

Helena Prestes: 25,79%

Shaila Gatta: 25,11%

Amanda Lecciso: 16,13%

Clarissa Burt: un abbandono necessario

È importante notare che questi sondaggi sono solo indicativi; il voto del pubblico generalista potrebbe favorire la cognata di Al Bano e penalizzare altri concorrenti, come la brasiliana Helena Prestes. Durante la puntata, scopriremo di più sull'abbandono momentaneo di Clarissa Burt, l'attrice americana naturalizzata italiana, che ha lasciato la Casa per ritirare un'onorificenza, come comunicato dalla produzione.

Clarissa Burt stasera potrebbe tornare nella Casa

Non è la prima volta che i concorrenti si allontanano dal reality per impegni istituzionali; ad esempio, Aldo Montano lasciò il Grande Fratello Vip 6 per incontrare Sergio Mattarella. Lo schermitore, insieme ad altri atleti olimpici e paralimpici saliti sul podio di Tokyo 2020, presenziò alla cerimonia di riconsegna della bandiera italiana al Presidente della Repubblica.

Clip esclusive: trappole amori e gossip tra concorrenti

Durante la trasmissione del 30 settembre, se gli autori desiderano rendere il programma più movimentato, potrebbero essere trasmesse clip che sollevano dinamiche interessanti, come quella di Lorenzo e Giglio intenti a preparare una trappola amorosa per Jessica, o il trio composto da Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, che partecipano come un'unica concorrente sotto il nome di "Le non è la Rai" che criticano aspramente Helena.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Alfonso Signorini annuncia il finto matrimonio tra Brooke e Ridge.