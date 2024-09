Grande Fratello, Lorenzo e Giglio complottano per manipolare Jessica Morlacchi: “Lei è forte”

La luna di miele all'interno della Casa del Grande Fratello è ufficialmente finita, e già emergono le prime strategie. Uno dei concorrenti più attivi in queste dinamiche è Lorenzo Spolverato. Il modello, nelle ultime ore, ha suggerito una strategia a Luca Giglioli: i due sembrano voler tendere una trappola sentimentale a Jessica Morlacchi.

Il piano di Lorenzo Spolverato: come manipolare i sentimenti di Jessica

L'ex voce dei Gazosa, in questi primi giorni trascorsi nella casa più spiata d'Italia, ha spesso interpretato il ruolo della donna in cerca del suo amore eterno. Nelle ultime ore, Jessica ha manifestato un certo interesse per Giglioli, soprannominato Giglio dagli altri inquilini, anche per distinguerlo da Luca Calvani. "Io questo ragazzino, prima o poi, lo sbatto al muro. Non troverà neanche la maglietta, secondo me. Io lo lego a breve," ha dichiarato ieri, suscitando molte perplessità sul web.

Il suo interesse per il giovane parrucchiere emiliano non è passato inosservato agli altri concorrenti, in particolare a Lorenzo Spolverato, il modello milanese che spesso parla di sé in terza persona, in stile Alex Belli nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Spolverato ha suggerito a Luca una strategia per restare più a lungo nella Casa: legarsi a un personaggio forte come Jessica, sfruttando i suoi sentimenti.

Luca Giglioli 'Giglio' complotta contro Jessica

"È un po' come quando esci in coppia e ti rifilano l'amica," ha detto Lorenzo. "Lei è forte e qui puoi fare un percorso diverso. Ogni tanto, magari, un triangolo amoroso: con uno sei serio e con l'altro flirti, e non deve fregartene, sei troppo buono." La strategia di Lorenzo, dunque, prevede che Luca finga di ricambiare l'interesse di Jessica, creando una "ship" che potrebbe garantirgli il supporto del pubblico durante i televoti.

In attesa di scoprire se Giglio seguirà i consigli dell'amico, il pubblico attende con curiosità di vedere se Alfonso Signorini mostrerà la clip virale nella puntata di lunedì. Intanto, sui social, ci si chiede come mai, dopo 24 anni di reality show, i concorrenti non abbiano ancora capito che, nonostante parlino in codice o a bassa voce, i microfoni catturano comunque tutto ciò che dicono.