Helena Prestes sotto accusa al Grande Fratello, le ‘Non è la Rai’: "è irrispettosa e instabile emotivamente"

Nella notte di tensione al Grande Fratello, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere hanno perso la pazienza con Helena Prestes, modella brasiliana, per una serie di comportamenti considerati irrispettosi. Il trio, noto per la partecipazione a Non è la Rai, ha espresso il proprio disagio in seguito ad atteggiamenti ritenuti inaccettabili da parte della modella brasiliana.

Tensioni nella casa: il trio di "Non è la Rai" contro Helena

Pamela Petrarolo è stata la prima a lamentarsi, confondendo la sua frustrazione con Helena per il mancato rispetto verso il gruppo, in particolare per non aver preso parte alla cena. Secondo lei, la modella brasiliana spesso si isola e non partecipa ai momenti conviviali della casa, come la cena, nonostante il lavoro e l'impegno messi dagli altri coinquilini nella preparazione del pasto.

Ma non è solo la questione del cibo ad aver scatenato la rabbia di Pamela e delle sue amiche. Il comportamento di Helena, che non risponde ai saluti, in particolare ai semplici "buonanotte", è stato visto come un ulteriore affronto. Nella discussione, Pamela ha evidenziato come, a suo dire, l'educazione sia un elemento fondamentale di convivenza e rispetto reciproco, qualcosa che secondo lei Helena sembra non possedere.

Pamela Petrarolo ha messo nel mirino Helena

Il mancato saluto scatena il confronto: Helena nel mirino delle coinquiline

"L'educazione non si compra, o ce l'hai o non ce l'hai, e lei non ce l'ha!" ha tuonato la Petrarolo, facendo riferimento a ripetute mancanze di rispetto da parte della Prestes, segnalando come la modella, dopo essersi isolata, tenda a scusarsi il giorno successivo senza cambiare il suo atteggiamento. Questo comportamento, secondo il trio, non basta per sanare i continui attriti, che sembrano crescere di giorno in giorno.

La tensione è ulteriormente aumentata quando Pamela ha scelto di prendere una posizione decisa contro Helena, dichiarando apertamente di non voler più essere presa in giro e di pretendere il rispetto di quelle che ritiene essere le basi della buona convivenza. Il mancato saluto è stato visto come un gesto di sfida, e Pamela non ha nascosto il suo desiderio di affrontare la coinquilina, mettendo in chiaro che una risposta a un "buongiorno" è un dovere, anche nei confronti di chi non si ha in simpatia.

Le parole di Pamela hanno trovato eco tra le sue compagne, che si sono unite nel criticare Helena, definendola instabile emotivamente e incapace di rispettare le regole non scritte della convivenza. Questa tensione sembra destinata a crescere, con il rischio di spaccare la casa tra chi sostiene il trio e chi potrebbe schierarsi dalla parte della modella brasiliana. Resta da vedere come evolveranno gli equilibri all'interno del gruppo e se ci sarà un confronto diretto tra Helena e le sue coinquiline, che ormai sembrano determinate a non lasciare correre ulteriori episodi simili.