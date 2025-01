Grande Fratello, anticipazioni stasera: Shaila o Helena fuori? Sondaggi, televoto e nomination del 13 gennaio

Questa sera, 13 gennaio, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una puntata che si preannuncia carica di tensione. In nomination ci sono Luca Calvani, Tommaso Franchi, Ilaria Galassi, Helena Prestes e Shaila Gatta, ma secondo i sondaggi, la sfida più accesa è tra le ultime due, protagoniste indiscusse di questa edizione.

Apertura della serata

La puntata sarà condotta da Alfonso Signorini, accompagnato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, sempre pronte a commentare le dinamiche della Casa. In studio ci sarà anche Rebecca Staffelli, che aggiornerà il pubblico sul sentiment social raccolto tramite la piattaforma X (ex Twitter), offrendo una panoramica in tempo reale delle preferenze del pubblico.

Il televoto infiamma i social

Nonostante una settimana relativamente tranquilla nella Casa, dove i protagonisti hanno evitato scontri eclatanti, i social sono stati il vero teatro di battaglia. La rivalità tra i fandom di Helena Prestes e Shaila Gatta ha raggiunto l'apice. La modella brasiliana può contare sull'appoggio delle sue connazionali, come accadde per Dayane Mello durante il GF Vip 5, mentre l'ex velina è sostenuta da un pubblico altrettanto agguerrito.

Ilaria Galassi è la terza candidata all'eliminazione

Chi rischia di più?

Secondo i sondaggi online, Helena sembra in vantaggio, grazie a un sostegno capillare sui social, mentre Shaila Gatta è indicata come la candidata più probabile all'eliminazione. Tuttavia, il risultato finale dipenderà dal pubblico generalista, che spesso sovverte le aspettative dei fan più attivi sul web. Tra i nominati "secondari" - Luca Calvani, Tommaso Franchi e Ilaria Galassi - si prevede una permanenza quasi sicura, lasciando il campo libero alla sfida principale tra le due protagoniste.

Chiara Cainelli, una delle ultime entrate, sembra aver colto la complessità della sfida. Durante una conversazione con Lorenzo Spolverato, la campionessa di scacchi ha affermato: "Se io fossi un fan di Helena, vorrei fuori Shaila e viceversa." Una lettura strategica che evidenzia come il televoto sia ormai una guerra tra fandom più che una semplice decisione del pubblico.

La puntata di questa sera potrebbe segnare un punto di svolta per il Grande Fratello. Qualunque sia l'esito del televoto, al netto degli schieramenti e delle personali simpatie, una delle principali figure di questa edizione rischia di lasciare il programma, mentre concorrenti meno attivi continueranno a essere spettatori passivi delle dinamiche più interessanti. Non resta che attendere per scoprire chi dovrà abbandonare la Casa e quale sarà il prossimo capitolo del reality show.