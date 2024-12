Grande Fratello anticipazioni di stasera: eliminati, strategie e nomination del 30 dicembre

Stasera, 30 dicembre, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una nuova puntata che abbinerà la tensione delle eliminazioni allo spettacolo del balletto. Quattro concorrenti sono in nomination, uno di loro abbandonerà la Casa e non festeggerà il Capodanno con gli altri coinquilini. Ecco cosa aspettarsi dall'ultima puntata dell'anno del reality show.

Apertura della serata con Alfonso Signorini

Come di consueto, Alfonso Signorini darà il via alla puntata con i saluti al pubblico e alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare gli sviluppi della serata. In studio sarà presente anche Rebecca Staffelli, conduttrice di GF Daily, che porterà un'analisi in tempo reale del gradimento social attraverso i contributi raccolti su X (ex Twitter).

Le dinamiche della settimana

Il reality show punterà ancora una volta sui rapporti di coppia, veri e presunti, che si sono sviluppati durante la settimana. Al centro della discussione della Casa c'è il rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Le due ragazze si sono riavvicinate proprio nelle ultime ore, dopo le incomprensioni che avevano caratterizzato il fine settimana.

Helena e Zeudi al centro delle dinamiche della settimana

In questi giorni anche Tommaso Franchi si è trovato al centro di una tempesta mediatica, dopo che un suo atteggiamento molto possessivo nei confronti di Mariavittoria Minghetti è stato stigmatizzato dal web. Su di lui pesa anche un presunto mistero di cui hanno parlato alcuni coinquilini.

Nella Casa questa sera ci sarà anche un ospite speciale. Come ha spoilerato Enzo Paolo Turchi, alla coreografia preparata dal maestro e da Carmen Russo si unirà anche Rebecca Staffelli, figlia dell'inviato di Striscia la Notizia. Rebecca farà parte del corpo di ballo composto dai gieffini ancora in gioco. Spazio poi all'esito del televoto.

Televoto e previsioni: chi sarà immune?

La scorsa settimana sono finiti in nomination Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Le Monsè ed Emanuele Fiori, quest'ultimo per decisione di Helena Prestes e Javier Martinez, i concorrenti preferiti dal pubblico. Il meno votato lascerà la Casa. Al primo posto nei sondaggi online risulta l'ex Miss Italia, grazie anche al suo legame con Helena. A rischio ci sono tutti gli altri concorrenti, con Le Monsè che attualmente occupano l'ultimo posto, ma solo per pochi decimi di punto.