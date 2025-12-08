Grande Fratello, le anticipazioni della semifinale: metà casa rischia, Jonas e Giulia ritornano in gioco?

Una semifinale senza precedenti: metà dei concorrenti dovrà lasciare la Casa e il gruppo dei finalisti potrebbe cambiare all'ultimo. Amori in crisi, lettere d'addio e prove decisive accendono la serata.

Questa sera, lunedì 8 dicembre, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello con una puntata attesissima: la semifinale. Subito dopo La Ruota della Fortuna, Simona Ventura guiderà il nuovo appuntamento del reality, affiancata in studio da Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.

Semifinale ad alta tensione: due eliminazioni in una sera

Il televoto ancora aperto deciderà il destino di due dei quattro nominati:

Rasha Younes

Francesca Carrara

Simone De Bianchi

Domenico D'Alterio

Secondo i sondaggi circolati nelle ultime ore Grande Fratello, chi esce stasera? I sondaggi parlano chiaro: due concorrenti già spacciati, Simone e Domenico sarebbero i più a rischio e potrebbero essere i primi a lasciare la Casa. Ma i colpi di scena non finiscono qui: la corsa verso la finale entra nel vivo e la metà degli inquilini dovrà abbandonare la Casa questa sera stessa. La puntata, infatti, definirà il gruppo dei finalisti, che - secondo indiscrezioni - dovrebbero essere cinque. Alla fine della serata resteranno in gioco sei concorrenti, ma uno di loro verrà eliminato in apertura della finalissima.

I due finalisti davanti a una scelta che può cambiare tutto

Nemmeno i due finalisti già proclamati, Jonas e Giulia, possono dormire sonni tranquilli. La produzione li metterà di fronte a una decisione rischiosa e dagli esiti imprevedibili: un grande sacrificio personale potrebbe far aumentare significativamente il montepremi. Cederanno alla tentazione o proteggeranno la loro posizione privilegiata?

Dolce Dona

Crisi profonda tra Rasha e Omer: storia al capolinea?

Da giorni l'aria si è fatta pesante tra i due gieffini, fino a pochi giorni fa inseparabili. Al posto delle coccole, ora solo freddezza e critiche reciproche. Questa sera i due saranno messi faccia a faccia per la resa dei conti finale. È davvero la fine dei "Rashmer"? A una settimana dalla finale, tutto può ancora succedere.

Dolce Dona: l'addio che divide la Casa e il saluto ai casalinghi

Ieri sera Dolce Dona, concorrente del GF Kosovo ospite nella Casa italiana, ha dovuto abbandonare il gioco. Una presenza amata da alcuni e contestata da altri, che ha lasciato dietro di sé un clima pieno di emozioni contrastanti. Stasera ci sarà un collegamento speciale con il Kosovo, per l'ultimo saluto. Prima di andare via, Dolce ha lasciato una lettera toccante ai suoi compagni, un messaggio di affetto e incoraggiamento.

"Ragazzi, è arrivato il momento di lasciare la Casa del Grande Fratello. Per me è e sarà un'esperienza unica che porterò sempre nel mio cuore. Ringrazio tutti voi per avermi ospitata e volevo dirvi che mai e poi mai dovete smettere di sognare solo perché le persone che conoscete non vi sopportano. Il mondo è pieno di persone che non conoscete, che vi amano e supportano il vostro successo. Donatella, Omer, Giulia... grazie per avermi dedicato il vostro tempo. Vi aspettano tante cose belle. Vi abbraccio forte, Dolce amore."