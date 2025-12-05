Grande Fratello, finale vicina: ecco chi può davvero vincere secondo gli scommettitori

Con l'avvicinarsi della finale del Grande Fratello, in programma lunedì 15 dicembre, cresce l'attenzione attorno alle quote degli scommettitori. La battaglia per la vittoria della diciannovesima edizione si preannuncia serratissima. Mentre Rasha Younes, Francesca Carrara, Simone De Bianchi e Domenico D'Alterio si contendono gli ultimi posti disponibili nella semifinale - dove è prevista una doppia eliminazione - gli esperti di Sisal hanno già delineato i nomi più caldi per il trionfo finale.

Chi vincerà il Grande Fratello? La risposta dei bookmakers

Secondo la Sisal, la principale candidata alla vittoria è Anita Mazzotta, offerta a 2,50.Il suo percorso è stato ricco di momenti emotivamente forti e capaci di creare un legame autentico con il pubblico. Il punto di svolta:il doloroso addio alla madre, avvenuto durante la sua temporanea uscita dalla Casa, ha profondamente segnato la gieffina. Dopo il rientro ai Lumina Studios, Anita ha stretto un forte legame con Jonas, una dinamica che tradizionalmente nei reality porta molto sostegno da parte dei fan e visibilità durante le dirette.

Anita Mazzotta

Chi salirà sul podio accanto alla vincitrice

In seconda posizione si colloca Giulia Soponariu, a quota 2,75, considerata la vera antagonista di Anita. Giovane studentessa universitaria, è stata la prima finalista ufficiale del programma: la sua genuinità e costanza l'hanno resa una delle concorrenti più amate dal pubblico generalista e una candidata credibile al titolo. A completare il podio dei favoriti troviamo Jonas, quotato 3,00. Determinato e centrale nelle dinamiche della Casa, ha beneficiato - come Anita - della forza della loro fanbase, che lo sostiene con grande costanza.

Giulia Soponariu

Gli altri concorrenti e le quote

Appena fuori dal gruppo dei super favoriti troviamo Donatella, proposta a 6,00. Considerata una delle outsider più solide, ha dimostrato carattere, equilibrio e una grande capacità di adattamento alle dinamiche della Casa, qualità che potrebbero premiarla nella corsa finale. A seguire c'è Omer, quotato 9,00, protagonista di uno dei percorsi più rappresentativi di questa edizione.

Pur partendo da una quota più alta, potrebbe rivelarsi il classico "underdog" capace di sorprendere grazie alla sua evoluzione costante. Tra coloro che devono ancora superare l'ostacolo delle nomination troviamo Rasha Younes, concorrente che al momento gode di un buon vantaggio nei sondaggi per chi si salverà al televoto tra lei, Francesca, Simone e Domenico. La sua quota più elevata la colloca tra i possibili outsider pronti a ribaltare i pronostici.

Gli underdog del reality show

Più lontano nelle previsioni c'è Domenico D'Alterio, a quota 25,00. Per lui, l'eventuale accesso in finale rappresenterebbe già un grande traguardo, frutto di un percorso coerente e genuino, anche se finora non sufficientemente forte da competere con i principali favoriti. Chiude il gruppo Grazia Kendi, con una quota molto alta, 50,00. Le sue possibilità di vittoria sono ridotte al minimo e rappresentano un'opzione quasi da "colpo improbabile" per chi spera in un ribaltamento clamoroso.

