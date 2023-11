Grande Fratello, anticipazioni della puntata del 27 novembre: Greta parlerà a Mirko e l'eliminato di stasera

Stasera 27 novembre va in onda su Canale 5 una nuova puntata de il Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera, 27 novembre 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, la ventiduesima. Nel corso della serata Greta farà sentire la sua voce a Mirko, e un concorrente tra quelli in nomination abbandonerà la casa.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuova puntata appassionante e ricca di sorprese, del Grande Fratello.

Mirko, Perla ed Angelica (di nuovo)

Il fine settimana ha visto un nuovo passo in avanti nel riavvicinamento tra Mirko e Perla. L'imprenditore, per il momento, sembra l'eterno indeciso di questa situazione. Mentre professa di essere fidanzato con Greta, continua a riempire di complimenti la sua ex fidanzata.

Stasera ascolteremo la voce di Greta che nelle ultime ore ha subito gli attacchi dei fan di Perla e Mirko, tanto che in sua difesa è intervenuta anche Gessica Notaro.

Beatrice a Giuseppe

La seconda eterna dinamica di questa edizione del Grande Fratello coinvolge Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Nella casa, inoltre, molti concorrenti, tra cui Fiordaliso, sospettano che Vittorio Menozzi si sia preso una cotta per l'ex attrice di Vivere.

Sorprese

Forti emozioni per Rosy Chin che incontrerà tutta la famiglia al completo.

Non è l'unica a ricevere una gradita sorpresa, anche Angelica Baraldi, l'altra concorrente in nomination, vivrà un momento speciale, probabilmente una lettera da parte del padre.

Eiuito del Televoto

Nella precedente puntata del Grande Fratello sono finiti al televoto Angelica, Rosy e Vittorio. Uno di loro, il meno votato dal pubblico, stasera lascerà la casa di Cinecittà.

Secondo i sondaggi, in questo momento sarebbero salvi Vittorio e Rosy, ultima è Angelica. Ma, mentre il margine di vantaggio di Vittorio è ampio, Angelica può ancora sperare di superare Rosy prima che Alfonso Signorini chiuda il televoto.