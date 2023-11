Grande Fratello, Mirko rivela a Perla: 'Ho baciato Greta controvoglia' e poi passano la notte insieme

Il piano del Grande Fratello per far riavvicinare Perla e Mirko sta funzionando. I due ex fidanzati di Temptation Island, rispettando le aspettative di Alfonso Signorini e dei fanm sono ad un passo dal loro primo bacio. Tutto questo in attesa del possibile ingresso nella casa di Greta, fidanzata di Mirko, che sui social viene insultata da una parte dei fan dell'ex coppia.

Grande Fratello: Il complesso intreccio tra Perla e Mirko

Perla è entrata nella casa del Grande Fratello con l'intenzione di chiarire il suo rapporto con Mirko dopo l'epilogo tumultuoso di Temptation Island. Gli autori del reality sembrano sfruttare la possibilità di riavvicinamento tra i due come elemento centrale della trama, considerando anche la mancanza di dinamiche interessanti nel cast.

Per ora, Perla e Mirko sembrano seguire il copione prestabilito, con il supporto di sentimenti reali che continuano a esistere nonostante le dichiarazioni di Perla riguardo la sua delusione per il comportamento di Mirko. "Ha detto ti amo ad un'altra una settimana dopo che ci siamo lasciati", ha rivelato durante una diretta del reality show.

L'ammissione di Mirko sul bacio a Greta

Nella giornata di domenica, Perla è riuscita a ottenere una confessione da Mirko riguardo all'ultima visita di Greta nella casa del Grande Fratello. Durante quell'occasione, Greta fece irruzione nel loft di Cinecittà e accusò Angelica di essere interessata al suo fidanzato, definendola una gatta morta.

L'incontro si era concluso con un bacio tra Mirko e Greta, "L'unica cosa che ho fatto controvoglia", ha ammesso lui parlando con Perla. I due hanno trascorso parte del pomeriggio sotto le coperte, fuori dal giardino, dove lui le ha confessato: "Quando penso alla parola donna, penso a te", strappando un sorriso alla sua ex fidanzata.

La notte passata insieme

Nel frattempo, Mirko e Perla hanno trascorso la notte nello stesso letto. Durante il gioco di obbligo e verità, Mirko ha ammesso che Perla è l'unica ex con cui tornerebbe insieme. Come parte del gioco, la ragazza è stata 'costretta' a passare la notte nello stesso letto con Mirko.

Gessica Notaro difende Greta dagli hater

Come in ogni edizione del Grande Fratello, anche questa ha generato un gruppo di fan particolarmente tossici. Una frazione dei sostenitori di Perla e Mirko, che da giorni nutrono la speranza che i due si riuniscano, sta attualmente rivolgendo insulti a Greta, l'attuale fidanzata dell'imprenditore, attraverso commenti su Instagram. "Basta mi avete rotto le palle, Mirko può stare con chi vuole", ha tuonato greta sul social, dissociandosi dal triangolo televisivo.

A favore di Greta è intervenuta persino Gessica Notaro, tristemente famosa per l'episodio di cronaca che l'ha coinvolta nel 2017 quando il suo ex fidanzato l'ha sfregiata con l'acido. L'attivista è intervenuta su Instagram per difendere Greta dall'assalto degli hater che la accusano di intromettersi nel rapporto tra Perla e Mirko.

"Tutti voi RIDICOLI/E che state massacrando questa ragazza sui social, come fate con tante altre, mi raccomando domani che è il 25 novembre ricordatevi di disegnarvi il segno rosso sulla guancia per prendere un po' di like. SIETE DEI POVERETTI", ha giustamente scritto nelle sue storie alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne