Grande Fratello anticipazioni puntata 23 dicembre: Beatrice Luzzi torna, nuovi ingressi e televoto

Stasera, 23 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del reality Grande Fratello, la ventottesima. Nel corso della serata assisteremo agli scontri che hanno caratterizzato questa settimana, al rientro di Beatrice Luzzu, due nuovi ingressi. Infine conosceremo chi, tra i concorrenti al televoto dovrà andare in nomination.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuova puntata appassionante e ricca di sorprese, del Grande Fratello.

Il Ritorno di Beatrice

Il loft di Cinecittà si riempie di gioia con il ritorno di Beatrice dopo la sua temporanea assenza. Tutti, senza eccezione, hanno sentito la sua mancanza, e la sua reintegrazione promette di portare nuovi sviluppi alle dinamiche interne della Casa.

Beatrice Luzzi ha abbandonato temporaneamente la Casa del Grande Fratello lo scorso 20 dicembre. Le ragioni di questa uscita sono state ufficializzate ieri dallo staff.

"Questa mattina il papà di Beatrice (86 anni), ha subito un delicato intervento. È andato tutto bene. Grazie per i numerosi messaggi di affetto che ci avete inviato. Beatrice è, come da regolamento, in albergo in quarantena in attesa che il Grande Fratello le comunichi quando rientrare", si leggeva nel post del team della Luzzi.

Nuovi Volti nella Casa

Stasera 23 dicembre Sergio D'Ottavi, imprenditore, e Stefano Miele, stilista, varcano la Porta Rossa introducendo nuovi elementi alla storia del Grande Fratello.

Mentre il primo è un nip con poche centinaia di follower su Instagram, Stefano Miele vanta sul social più di 22mila follower. Lo stilista è il fondatore dell'azienda Haus of Honey e designer di calzature. Stefano è molto amico di Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Il Percorso di Mirko

Mirko, tornato in studio, affronterà nuovi incontri che promettono di sciogliere i nodi irrisolti della sua vita sentimentale. In pratica oggi sapremo se, dopo aver lasciato Greta la settimana scorsa, Mirko avrà preso una decisione anche su Perla, che in settimana gli ha scritto una lettera.

Sorprese Natalizie

La magia del Natale avvolge la Casa del Grande Fratello con sorprese speciali per gli inquilini. Tra queste, la famiglia Maddaloni al completo per Marco e la presenza del papà di Vittorio.

Esito del Televoto

Il clima natalizio si mescola con la tensione del televoto, nella precedente puntata del Grande Fratello sono finiti al televoto Federico, Greta e Marco. Il meno votato andrà direttamente in nomination la prossima settimana e rischierà di lasciare la Casa del Grande Fratello alla vigilia del nuovo anno.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, gli inquilini fanno le ultime prove dei balletti per prepararsi allo spettacolo natalizio.