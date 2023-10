Grande Fratello, anticipazioni della puntata del 19 ottobre: chiarimenti con Heidi e chi sarà eliminato

Stasera 19 ottobre va in onda su Canale 5 una nuova puntata de il Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Questa sera, 19 ottobre 2023, il Grande Fratello farà ritorno su Canale 5 alle 21:30 con la dodicesima puntata. La serata si preannuncia ricca di emozioni, stasera infatti una delle quattro concorrenti in nomination lascerà per sempre la Casa. Si parlerà inoltre di Heidi Baci, che dopo la precedente puntata ha abbandonato il reality show. Inoltre, avremo modo di scoprire le altre dinamiche che Alfonso Signorini sarà in grado di creare.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuova puntata appassionante e ricca di sorprese, del Grande Fratello.

Stasera, guidati dal conduttore e dalle clip preparate dagli autori, esploreremo il complesso legame tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, focalizzandoci sulle incomprensioni che li hanno separati nelle ultime ore.

Un altro tema caldo che affronterà Alfonso Signorini è l'uscita dalla casa del Grande Fratello di Heidi Baci, che ha varcato di sua spontanea volontà la Porta Rossa dopo aver incontrato il padre. Non è ancora stata ufficializzata la sua presenza negli studi del programma.

Nomination

Quattro concorrenti sono al televoto: Rosy, Grecia, Samira e Valentina. Una do loro, la meno votata dal pubblico abbandonerà la Casa. I sondaggi in rete danno al primo posto l'attrice venezuelana. L'ultimo posto, invece verrà deciso all'ultimo voto, con Valentina in leggero vantaggio sulle sue coinquiline.