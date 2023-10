Grande Fratello: 'Cacciate Beatrice Luzzi', l'ultima trovata dei concorrenti del reality show

Il dominio di Beatrice Luzzi nei televoti del Grande Fratello inizia a pesare sui concorrenti del reality show, tanto che ora stanno addirittura richiedendo la squalifica dell'attrice. Questa richiesta insensata ha origine da un'affermazione di Beatrice, fraintesa da Giuseppe Garibaldi che l'ha riportata in modo erroneo ai suoi compagni di casa.

Tutti contro Beatrice Luzzi

Da oltre un mese, i concorrenti sono confinati nella casa del Grande Fratello, partecipando di fatto al "Grande Fratello di Beatrice Luzzi". È evidente che senza la presenza dell'attrice, questa edizione del reality rischierebbe una chiusura anticipata. Beatrice è l'unica capace di instaurare dinamiche intriganti, motivo per cui è oggetto costante di attacchi da parte dei suoi compagni di casa.

Nelle ultime ore, la relazione tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi ha attraversato una fase critica. L'attrice e il bidello calabrese hanno instaurato un legame nelle scorse settimane, con il primo passo compiuto proprio da Beatrice, nonostante Giuseppe avesse mostrato una chiara simpatia per Samira. "Se fosse stata un'altra ragazza a fare il primo passo invece che io, saresti stato altrettanto disponibile?", ha chiesto l'attrice.

Giuseppe Garibaldi non ha accettato la domanda di Beatrice, l'ha considerata un'offesa, sostenendo, con gli altri coinquilini, che l'attrice gli aveva dato del ragazzo facile. Da qui è iniziato una specie di telegrafo senza fili in cui ognuno ha riportato le frasi di Beatrice in modo sbagliato.

Letizia, sentendo le presunte frasi di Beatrice ha affermato "Ha detto una cosa seria quando non indossava il microfono. Ha detto qualcosa del tipo 'perché ti dai a tutte e sei un ragazzo facile'. Te lo giuro, l'ha appena riferito Anita. Immagina se fosse stato Giuseppe a dirlo a lei. Sarebbe stato espulso immediatamente dalla casa del Grande Fratello. Un uomo qui avrebbe subito la squalifica. Ma una donna può dire una cosa del genere a un uomo? Che tipo di discorso è questo? Perché dovrebbe essere considerato più grave al contrario? Queste affermazioni non andrebbero fatte. Essere un ragazzo facile secondo cosa? Lei intendeva chiaramente un ragazzo che si concede facilmente con le donne. Nel senso che accetti l'interesse della prima donna che si avvicina a te. Anche Sami ha confermato che l'ha detto senza microfono. Comunque, se fosse stato un uomo, lo avrebbero cacciato fuori", ha concluso Letizia.

Massimiliano Varrese, il cui comportamento ossessivo ha provocato l'uscita di Heidi Baci dal Grande Fratello, ha commentato: "Ma dai ma veramente ha detto una cosa così pesante? Non può dire una cosa del genere. Ma se Giuseppe indossava il microfono, l'audio verrà comunque intercettato e registrato.".

Una storia d'amore al capolinea?

Il legame tra Beatrice e Giuseppe sembra ormai in crisi. "Oggi mi sono ritrovata nuovamente a difendermi e a difenderti. Non sono sicura che possiamo continuare", ha detto l'attrice al calabrese "Oggettivamente penso che forse dovremmo fare un passo indietro", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Stasera sapremo se questa coppia ha un futuro.