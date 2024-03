Grande Fratello anticipazioni puntata 18 marzo: terzo finalista, esito del televoto ed eliminazione a sorpresa

Stasera 18 marzo va in onda su Canale 5 la quarantacinquesima puntata del Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Questa sera, 18 marzo 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è giunto al suo quarantacinquesimo appuntamento. Nel corso della puntata, conosceremo le dinamiche che si sono sviluppate nelle ultime ore nella Casa più spiata d'Italia, il terzo finalista e due concorrenti saranno eliminati.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per un nuovo appassionante appuntamento con il Grande Fratello ricco di sorprese.

Le dinamiche del fine-settimana

Beatrice e Giuseppe di nuovo vicini. Dopo la festa Western di sabato sera i due concorrenti si sono di nuovo avvicinati, Garibaldi ha chiesto scusa alla Luzzi per non averla difesa e sembra che sia scappato un bacio fra loro.

Il barman avrà modo di incontrare qualcuno a cui è molto legato: suo fratello Antonio. Un valido aiuto per questo ultimo sprint prima della finale.

Ancora, scontri e baci tra Anita e Alessio. La neocoppia sembra avere tanta intesa quanto dubbi e incomprensioni. Stasera cercheremo di capire come continuerà questo rapporto e se riusciranno a trovare un equilibrio.

Esito televoto e eliminazione a sorpresa

Siamo alla terz'ultima puntata, i giochi si fanno sempre più roventi e gli inquilini sono sempre più a rischio. In vista della finale, questa sera, c'è chi potrà guadagnarsi il posto del terzo finalista. Tuttavia, per chi può andare in finale, c'è chi, invece, può lasciare la Casa: due eliminazioni coinvolgeranno gli inquilini.

La prima eliminazione vedrà coinvolto il gruppo di quattro concorrenti al televoto: Anita, Greta, Sergio e Simona. Una seconda eliminazione, invece, verrà decretata attraverso un televoto flash, in attesa di sapere se la produzione prenderà provvedimenti contro Perla Vatiero per aver pronunciato la N-World.