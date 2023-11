Grande Fratello, anticipazioni della puntata del 15 novembre: Perla è una concorrente, televoto e sorprese

Stasera, 15 novembre 2023, su Canale 5 andrà in onda la ventesima puntata del Grande Fratello.Il reality show ha cambiato giorno di programmazione, da questa settimana non andrà più in onda di giovedì per fare spazio al programma di Gerry Scotti. Durante la serata Perla Vatiero entrerà nella Casa del Grande Fratello e conosceremo l'esito del televoto.

UPDTE: Mediaset ha deciso di spostare la puntata di stasera a domani 16 novembre, qui trovate le motivazione di questa scelta.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuova puntata appassionante e ricca di sorprese, del Grande Fratello.

Mirko incontra Perla

Dopo aver mancato l'ingresso nella casa del Grande Fratello lunedì scorso, a causa del Covid, Perla, ex fidanzata di Mirko, stasera varcherà la porta rossa. Nella puntata di Lunedì Perla e il suo ex fidanzato si sono visti e parlati tramite video-chiamata. Il ragazzo non sa che stasera riabbraccerà la sua ex fidanzata.

Massimiliano contro Fiordaliso

Massimiliano, dopo il suo riavvicinamento a Beatrice, ha discusso con molti coinquilini. L'attore, in particolare si è duramente confrontato con Fiordaliso, il loro scontro si fa sempre più acceso.

Anita a rischio squalifica?

In queste ore sui social sta girando un video in cui si sente una presunta bestemmia di Anita. Nei giorni scorsi Alex Schwazer aveva rivelato di aver bestemmiato per due vole mentre faceva allenamento. Quale sarà il destino di Anita?

Anita nei giorni scorsi ha raccontato a Rosy di flirtare con uno degli autori, grazie a questo personaggio la Olivieri sarebbe entrata nel reality show.

Anita e Beatrice

Beatrice e Giuseppe sembrano essersi lasciato definitivamente, l'attrice ha detto addio al bidello calabro mentre Anita continua ad interfeerire nel loro rapporto. Stasera ci sarà l'ennesimo chiarimento.

Televoto e Nomination del Grande Fratello di stasera

Per concludere, conosceremo il verdetto del televoto. Uno tra Anita, Beatrice, Ciro, Grecia, Massimiliano e Rosy sarà il favorito del pubblico ed immune al prossimo giro di nomination. I sondaggi danno in testa, ancora una volta Beatrice Luzzi.

Qui trovate un nostro approfondimento sugli ascolti del Grande Fratello e perchè Pier Silvio Berlusconi continua a proporlo su Canale 5.