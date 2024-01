Grande Fratello anticipazioni puntata 15 gennaio: Mirko si confronta con Perla e Giuseppe, Beatrice con Anita

Stasera15 gennaio va in onda su Canale 5 la trentesima puntata de il Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera, 15 gennaio 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show è giunto al suo trentunesimo appuntamento. Nel corso della serata conosceremo il destino degli otto concorrenti in nomination.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuova puntata appassionante e ricca di sorprese, del Grande Fratello.

I confronti di questa sera: Mirko contro Giuseppe

Stasera nella casa del Grande Fratello ci sarà un nuovo confronto con la nascita di un nuovo triangolo, la figura geometrica su cui da circa tre edizioni gli autori portano avanti le dinamiche del reality show.

Archiviato il triangolo Greta-Mirko-Perla, gli autori hanno pensato di sostituire Greta con Giuseppe. Nelle puntate precedenti Mirko ha spesso attaccato Giuseppe, questa sera tra i due ci sarà un confronto con la partecipazione straordinaria di Perla.

Sorprese

Anita Olivieri riceverà una sorpresa, la visita di una persona a lei cara. Non si tratta di Alessandro Santucci, l'autore con cui la gieffina avrebbe un flirt, ma più semplicemente del fratello Leandro.

Fiordaliso, che sapeva che i figli non sarebbero mai venuti a trovarla, riceverà una sorpresa davvero inaspettata: Paolo, il figlio più piccolo, è appena sbarcato da un volo proveniente da Bangkok.

Possibili dinamiche

La storia tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese sembra essersi già sgonfiata. Nelle ultime ore il flirt tra i due ex fidanzati non si è sviluppato nella direzione che gli autori avevano auspicato dopo la puntata di lunedì scorso. "Sono veramente stanca. Io adesso vado lì e chiudo con lui", ha detto La Ferrera riferendosi proprio a Massimiliano.

Televoto

Nel corso della precedente puntata sono finiti al televoto Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Paolo Masella, Federico Massaro, Monia La Ferrera, Rosanna Fratello, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele. Uno tra loro lascerà la casa stasera.

I sondaggi dicono che l'unica sicura di restare è Beatrice, gli altri, invece, sono tutti a rischio con Rosanna Fratello più a rischio degli altri.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Un nuovo confronto tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese.