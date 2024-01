Grande Fratello: Beatrice torna, Signorini non morde, Mirko contro Giuseppe, otto in nomination

La trentesima puntata del Grande Fratello si è aperta con il ritorno di Beatrice Luzzi nella casa. Non sono stati presi provvedimenti contro i concorrenti poco empatici dopo la morte del padre dell'attrice. Mirko ha nuovamente asfaltato Giuseppe Garibaldi e otto concorrenti sono finiti in nomination.

Grande Fratello dell' 8 Gennaio

Beatrice Luzzi è tornata nel Grande Fratello dopo la morte del padre, condividendo una commovente lettera. Alfonso Signorini ha criticato alcuni concorrenti senza fare nomi per comportamenti inappropriati.

Monia e Massimiliano si sono riavvicinati, mentre Vittorio è stato criticato da Massimiliano per l'amicizia con Monia. Mirko ha attaccato Giuseppe per comportamenti maliziosi verso Perla.

Il ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Beatrice Luzzi è tornata nella casa del Grande Fratello cinque giorni dopo la morte del padre. Prima del ritorno di Bea nel loft di Cinecittà, è stata condivisa una lettera scritta dall'attrice in memoria del padre defunto.

"A Natale e mi hai detto fossi fiero di me come non era accaduto in passato - ha detto tra le altre cose Beatrice - È stata l'ultima volta, l'ultima di questa vita, perché siamo esseri infiniti, babbo, e le nostre molecole saranno connesse sotto mille forme per l'eternità".

Alfonso Signorini decide abbaiare senza mordere

Dopo la morte del padre di Beatrice Luzzi, alcuni concorrenti del Grande Fratello si erano lasciati andare a condotte poco ortodosse, tanto che lo stesso Signorini aveva stigmatizzato il loro atteggiamento su Instagram.

Ieri, nel corso della trentesima puntata, Alfonso ha fatto una dura reprimenda contro i concorrenti ma ha deciso di non mostrare nessuna clip delle loro azioni, anche quando ha parlato di casi specifici.

"Mi ha disturbato il comportamento di chi era depresso fino al giorno prima e poi ballava e fingeva di pomiciare con un manichino", non ha citato il colpevole ovvero Giuseppe Garibaldi.

"Non faccio nomi e cognomi perché non mi interessa", ha specificato il conduttore. Ma forse, il pubblico generalista, quello che non segue il programma su Mediaset Extra o sui social, meritava di conoscere le persone a cui era indirizzata la reprimenda.

Naturalmente non è stato preso nessun provvedimento, poiché il regolamento del programma non è stato violato. La mancanza di empatia non rientra tra gli obblighi dei concorrenti; è solo un dettame morale a cui molti sembrano non aderire.

Monia e Massimiliano

Monia e Massimiliano, i due ex, si sono riavvicinati questa settimana. Lei, nel corso della puntata ha parlato anche della relazione con il suo ex, il calciatore Błażej Augustyn, difensore polacco. Massimiliano come sorpresa di compleanno ha incontrato il padre, lei la madre.

Le critiche a Vittorio

Massimiliano è geloso dell'amicizia di Vittorio e Monia per questo lo ha accusati di guardare le donne con malizia, anche sotto la doccia o quando si svestono. L'attore ha come spalla Paolo, che è riemerso dal torpore solo per attaccare Vittorio, che, a suo dire, spierebbe anche Letizia.

Mirko contro Giuseppe

Per la seconda settimana consecutiva, Mirko ha attaccato Giuseppe. L'imprenditore reatino, una volta lasciata la casa, e forse libero dalla dinamica del triangolo in cui lo aveva imprigionato il programma, ha riacquistato lucidità.

L'ex concorrente di Temptation Island ha accusato Garibaldi di avere comportamenti maliziosi verso Perla finalizzati alle dinamiche del programma.

"Guarda Giuseppe, per come sta andando e per quello che vedo, stare qui è un premio" ha replicato al bidello calabro che lo aveva accusato di "rosicare" perchè era stato eliminato dal gioco.

Nomination e televoto

Il televoto della scorsa settimana è stato annullato per la temporanea assenza di Beatrice. Al televoto c'erano Federico, Monia, Rosanna e Beatrice. A loro si aggiungeranno i nominati di questa sera. Fortunatamente non ci sono immuni.

Marco nomina Stefano

Perla nomina Sergio

Vittorio nomina Paolo

Letizia nomina Sergio

Sergio nomina Paolo

Anita nomina Sergio

Paolo nomina Sergio

Greta nomina Sergio

Stefano nomina Anita

Grecia nomina Perla

Giuseppe nomina Sergio

Fiordaliso nomina Sergio

Massimiliano nomina Vittorio

Federico nomina Stefano

Monia nomina Paolo

Rosanna nomina Anita

Beatrice nomina Anita

Oltre a Beatrice, Rosanna, Federico e Monia, in nomination sono finiti Sergio, Stefano, Paolo e Anita. Uno degli otto concorrenti, il meno votato, la prossima settimana abbandonerà la casa del Grande Fratello

Nella clip caricata su Mediaset Infinity la reprimendo di Alfonso Signorini