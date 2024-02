Grande Fratello anticipazioni puntata 12 febbraio: triangolo per Greta, sorpresa per Perla ed eliminato

Stasera 12 febbraio va in onda su Canale 5 la trentacinquesima puntata de il Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Questa sera, 12 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è giunto al suo trentacinquesimo appuntamento. Nel corso della puntata, conosceremo le dinamiche che si sono sviluppate nell'ultima settimana e chi dovrà lasciare la casa tra i concorrenti in nomination.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per un nuovo appassionante appuntamento con il Grande Fratello ricco di sorprese.

Ennesimo triangolo nella casa

Gli autori del Grande Fratello non riescono a liberarsi della dinamica del triangolo amoroso, nella puntata che andrà in onda stasera Greta torna al centro della figura geometrica preferita da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Greta Rossetti: Con Vittorio e Sergio nasce un nuovo triangolo

L'ex tentatrice si trova al centro di una disputa a contendersela sarebbero Vittorio e Sergio. Mentre il rapporto tra Greta e l'ingegnere è sempre più intenso, Sergio non ha mai nascosto il suo interesse per l'ex di Mirko Brunetti. Stasera i tre si confronteranno e sapremo cosa ne pensano di questa situazione

Sorpresa

Perla la scorsa settimana ha avuto un nuovo confronto con Mirko. Stasera sembra che Brunetti non entrerà nella casa, ma per Perla ci sarà l'abbraccio con la sorella Loana.

Televoto

Nel corso della precedente puntata sono finiti al televoto: Beatrice, Federico, Vittorio e Stefano. Questa volta la nomination era finalizzata all'eliminazione. Il meno votato dovrà abbandonare stasera la casa più spiata d'Italia.

Nonostante l'appello della scorsa settimana, Beatrice rimane saldamente al primo posto nelle preferenze del pubblico. Uno tra i tre maschi lascerà la casa, questa sera il suo nome sarà svelato da Alfonso Signorini dopo la chiusura del televoto e l'apertura della famigerata busta.