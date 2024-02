Grande Fratello, Greta Rossetti: Con Vittorio e Sergio nasce un nuovo triangolo

Greta Rossetti è entrata nella Casa del Grande Fratello sulla scia dell'interesse suscitato a Temptation Island. Nel reality dei sentimenti Mirko ruppe il suo fidanzamento con Perla per uscire con lei dal programma. Dopo essersi lasciata alle spalle la breve storia d'amore con Brunetti, ora l'ex tentatrice, nel reality show di Alfonso Signorini, sembra divisa tra Vittorio e Sergio.

Il nuovo triangolo amoroso nella Casa del Grande Fratello

La Casa del Grande Fratello sembra pronta ad accogliere un nuovo triangolo amoroso, figura che gli autori vogliono proporre in ogni edizione del programma, dopo il successo ottenuto con Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge nel Grande Fratello Vip 6.

Dopo aver portato Mirko, Greta e Perla nella casa più spiata d'Italia, grazie alla gentile concessione di Maria De Filippi, ora Alfonso Signorini e gli autori sono sul punto di creare una nuova dinamica con Greta contesa tra Sergio Rossetti e Vittorio.

Vittorio, Greta e Sergio

Negli ultimi giorni sono emersi segnali in questo senso: dopo il bacio rubato di Sergio a Greta, quest'ultima ha ritrovato una buona sintonia con Vittorio, che ha definito la persona più importante per lei nella Casa.

Durante una pausa in giardino, Greta si è avvicinata a Vittorio per rimproverarlo: "Io mi prendo sempre cura di te, sono sempre io che vengo da te, tu da me non vieni mai", gli ha detto.

Più tardi, Greta ha condiviso un momento di confidenze con Sergio: "Hai la faccia da farfallone, è chiaro che ti piaccia divertirti", ha detto la ragazza allo chef. "Vivo sempre nel presente, io vivo di passioni", ha replicato Sergio, definendosi un edonista devoto al piacere.

Greta ha confessato a Sergio che in passato ha guardato soprattutto l'aspetto fisico nei ragazzi, ma col tempo è diventata diffidente verso il genere maschile. "Cosa ti porta a essere diffidente?" le ha chiesto Sergio, aggiungendo "Di me ti fidi?". Greta ha spiegato che ora ha paura del mondo e, nello specifico, la spaventa tornare a fidarsi degli uomini.