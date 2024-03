Grande Fratello anticipazioni puntata 11 marzo: Anita e Alessio nella suite, esito del televoto

Questa sera, 11 marzo 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è giunto al suo quarantatreesimo appuntamento. Nel corso della puntata, conosceremo le dinamiche che si sono sviluppate nelle ultime ore nella Casa più spiata d'Italia e l'esito del televoto che decreterà il secondo finalista di questa edizione, dopo Beatrice Luzzi.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per un nuovo appassionante appuntamento con il Grande Fratello ricco di sorprese.

Sei mesi nella Casa

Sono passati sei mesi dall'Inizio del Grande Fratello, i veterani hanno festeggiato l'evento in attesa di conoscere il secondo finalista del reality show.

Nel frattempo continua il feeling tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, alla fine della precedente puntata i due concorrenti sono stati mandati nella suite, dove hanno cenato e passato la notte. Solo Rosy sa cosa è successo quella sera.

Beatrice Luzzi non risparmia frecciatine ad Anita, accusandola di aver fatto strategia in vista della finale. Non solo il pubblico da casa non crede alla storia tra Alessio e Anita, ma anche molti concorrenti, stasera conosceremo le loro opinioni.

Grecia Colmenares tornerà in Casa per un confronto con Simona Tagli. All'attrice non sono piaciute alcune affermazioni della soubrette. Stasera scopriremo se le due riusciranno a chiarirsi, ma un loro riavvicinamento è molto difficile.

Grande Fratello, Alessio: "Con Anita fuori non so se dura, può succedere che esco e sono pieno di f*ga"

A proposito di riavvicinamento, nel fine settimana Giuseppe e Beatrice hanno avuto modo di parlarsi e sembra che siano riusciti a sotterrare l'ascia di guerra.

Nomination

Giovedì scorso, sono finiti in nomination quattro concorrenti: Anita Olivieri, Letizia Pretris, Paolo Masella e Rosy Chin. Il più votato sarà il secondo finalista del programma. In questo momento i sondaggi vedono favorita Rosy Chin.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity la celebrazione dei veterani della Casa.