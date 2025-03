Grande Fratello anticipazioni 6 marzo: un terzo finalista, arriva la mamma di Shaila, chi uscirà, i sondaggi

Nella diretta n°37 del Grande Fratello, in onda stasera su Canale 5, la mamma di Shaila Gatta tornerà in studio con un importante messaggio: le anticipazioni.

Nuova puntata del Grande Fratello in arrivo, stasera su Canale 5 in prima serata. Si preannuncia un appuntamento dall'alto tasso di criticità, non soltanto perchè Alfonso Signorini dovrà affrontare tutte le polemiche che ci sono state in casa, ma anche perchè la mamma di Shaila arriverà con nuove rivelazioni.

Anticipazioni del 6 marzo: chi lascerà il Grande Fratello?

Chiara Cainelli

I nominati che rischiano l'eliminazione nel corso della 37ma diretta sono Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando e Federico Chimirri.

Se le percentuali dei sondaggi, però, dovessero rivelarsi esatte, a rischio ci sarebbero in effetti solo la dottoressa romana, con il 16,85% delle preferenze, e l'ex concorrente di MasterChef, con il 18,8%.

Si troverebbero in zona salvezza, invece sia Chiara Cainelli, che è stata indicata come preferita dal 22,87% dei votanti, e Stefania Orlando, prima nel cuore degli spettatori con il 41,4% di voti favorevoli. Sappiamo però che quella dei sondaggi è solo un'indicazione.

L'elezione del terzo concorrente finalista

Lorenzo Spolverato è stato il primo, poi è toccato a Jessica Morlacchi. Nella puntata del 6 marzo verrà innescato il meccanismo che porterà all'elezione del terzo finalista della stagione.

I concorrenti penseranno di affrontare delle normali Nomination, senza sapere che in realtà daranno il via a una catena che porterà alla proclamazione, ma solo nella puntata di lunedì 10 marzo.

Sorprese per Shaila e Mariavittoria

Grande Fratello: Shaila Gatta in lacrime

Lei è sempre più in crisi per le difficoltà nella sua relazione con Lorenzo Spolverato, per fortuna Shaila Gatta stasera riceverà una visita speciale: sua madre Luisa, che, oltre a cercare di risollevarle il morale, avrà anche un importante messaggio da riferirle.

Anche per Mariavittoria sarà una serata intensa. Dopo sei mesi in cui ha mostrato determinazione e professionalità, negli ultimi giorni si è lasciata andare, rivelando le sue fragilità. Questa sera, per lei, arriverà una commovente lettera dal fratello, con cui i rapporti non sono sempre stati facili.