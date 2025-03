Grande Fratello anticipazioni 3 marzo: doppia eliminazione a sorpresa, sondaggi, il segreto degli "Shailenzo"

Il Grande Fratello si prepara a eliminare ben due concorrenti nella puntata di lunedì 3 marzo, ma questo i gieffini ancora non lo sanno: le anticipazioni di stasera.

Il Grande Fratello torna stasera su Canale 5 in prima serata con una nuova puntata che si preannuncia, fin dalle anticipazioni, ad alto tasso di sorprese. Non soltanto perchè le eliminazioni saranno due, ma anche perchè potrebbe essere rivelato il famoso "segreto intimo" di Shaila e Lorenzo.

Doppia eliminazione a sorpresa lunedì 3 marzo

Avvicinandosi a grandi passi la finale del Grande Fratello (che si chiuderà ufficialmente il 31 marzo), è giusto aspettarsi più di qualche sorpresa sul fronte delle eliminazioni. Sappiamo già che uno tra Chiara, Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi dovrà abbandonare il gioco perchè in nomination dallo scorso giovedì.

Quello che il comunicato ufficiale ha svelato solo poco fa, è che stasera ci sarà anche una seconda eliminazione a sorpresa. Tutti saranno a rischio, tranne i due finalisti Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

I sondaggi

Non sono infallibili, lo sappiamo già, ma i sondaggi potrebbero dire qualcosa in più sulla prima eliminazione della serata, quella su cui il pubblico è stato chiamato a esprimersi con il televoto da giovedì scorso. La preferita del pubblico si conferma Helena Prestes, con il 55% dei voti. Segue Chiara Cainelli, con il 13,6%, poi Mattia Fumagalli con il 12%.

In quarta posizione c'è Zeudi Di Palma, con l'11,1% di preferenze, ultima in questa classifica è Maria Teresa Ruta con l'8,2%. Nulla è ancora detto, però: ricordiamo il caso dei due ultimi eliminati, Iago Garcia e Amanda Lecciso, sempre tra i preferiti del pubblico nei sondaggi di Grande Fratello Forum Free.

La scelta di Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma

Da settimane al centro delle polemiche, per via della relazione mai diventata reale con Helena Prestes, e poi per i continui litigi proprio con quest'ultima (che nell'ultima diretta ha ammesso di essere gelosa dell'ex Miss Italia perchè convinta che Javier sia attratto da lei).

Nel corso della puntata del 3 marzo la ragazza sarà chiamata a fare una scelta difficile che riguarda il suo passato, ma di cosa si tratterà? Sarà presente sua madre in studio?

Il segreto degli Shailenzo verrà rivelato?

Shaila Gatta

Continuano gli alti e bassi nel rapporto tra Shaila e Lorenzo. Sabato scorso, Jessica Morlacchi ha rivelato che tra i due esisterebbe un segreto ben più intimo della gelosia di Shaila nei confronti di Chiara Cainelli, sostenuta dal modello milanese ma smentita dalla diretta interessata.

Secondo le parole di Lorenzo Spolverato, se rivelato, il segreto sarebbe in grado di scatenare un putiferio. Per questo adesso gli spettatori si chiedono se verrà rivelato stasera nel corso della puntata ma anche se nella casa non ci sia davvero una terza persona che ne è a conoscenza.