Grande Fratello, anticipazioni 27 febbraio: chi esce, sondaggi, crisi Helena e Shailenzo, sorpresa per Javier

Il Grande Fratello si appresta a una nuova diretta, in questo giovedì 27 febbraio, in prima serata su Canale 5, una di quelle puntate che, a voler affrontare tutto quanto emerso durante la settimana, si preannuncia complessa. Dalle anticipazioni sappiamo che Javier riceverà una sorpresa per il suo compleanno, ma, da quello che sappiamo, i momenti più leggeri e divertenti potrebbero finire qui.

Chi verrà eliminata stasera dal Grande Fratello?

Le nomination dello scorso lunedì hanno parlato chiaro: quando c'è da essere vendicativi con qualcuno, quando c'è da far fuori qualcuno, gli uomini riescono sempre a creare alleanze, anche silenziose, le donne no. E così al televoto eliminatorio sono finite in cinque: Helena Prestes, Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Chi di loro sarà eliminata per sempre dalla casa?

Lo scopriremo stasera, ma intanto i sondaggi parlano chiaro: oltre il 50% degli spettatori continua a preferire Helena Prestes. Seconda ma molto distanziata è Amanda Lecciso, con il 13% circa di voti, segue Chiara Cainelli, con una percentuale simile, e poi Zeudi Di Palma, che si ferma al 12%. Chi non raggiunge il 10% di pareri favorevoli è Maria Teresa Ruta. Nulla però è detto: ne sa qualcosa il povero Iago Garcia, primo nei sondaggi di gradimento di lunedì, ma uscito a sorpresa per via del televoto.

La crisi di Helena Prestes

Helena Prestes

Non solo non è stata eletta prima finalista donna dell'edizione, ma è pure finita tra i nominati: la modella brasiliana ha preso malissimo questo verdetto. Non soltanto ha messo in dubbio la validità del televoto, ma non è riuscita ad affrontare le questioni quotidiane con il solito piglio combattivo. In particolare è il comportamento dell'ex amica Zeudi Di Palma a farla soffrire.

Helena Prestes è convinta di aver dato tutto nel loro rapporto, che per qualche settimana ha fatto sognare i fan della coppia "Zelena", ma di aver ricevuto in cambio solo falsità. La modella è arrivata perfino a mettere in dubbio l'orientamento sessuale della coinquilina, scatenando addirittura la reazione, via social, della mamma della partenopea.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al capolinea

I problemi di coppia erano assai palesi, ma da quando la furia del modello milanese si è abbattuta, fuori luogo e inaspettata, sul loro rapporto, non si intravede più un futuro per gli "Shailenzo". D'altronde Shaila Gatta ne ha parlato apertamente anche con Jessica Morlacchi e con le amiche Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma: questo amore sta diventando tossico per lei.

Alfonso Signorini e le sue opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, saranno quindi obbligati ad affrontare la questione, e questa volta in termini seri. Molti spettatori stanno già richiedendo a gran voce la squalifica di Spolverato per comportamenti violenti, nonostante sia il primo finalista. L'esempio che viene fuori dal programma è ancora una volta assai discutibile, per amore di eufemismi.

La sorpresa per il compleanno di Javier

La sola nota positiva della puntata potrebbero quindi essere i festeggiamenti per il compleanno di Javier Martinez, che proprio oggi compie 30 anni. Il pallavolista argentino riceverà la visita del fratello Juan Manuel, che varcherà la porta rossa per riabbracciarlo dopo mesi.