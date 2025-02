Grande Fratello, anticipazioni 24 febbraio: la nuova finalista, chi uscirà, sondaggi, la canzone di Shaila

Il Grande Fratello torna stasera su Canale 5 in prima serata con la puntata numero 34, che porterà tantissime novità nella casa più spiata d'Italia. Sappiamo infatti dalle anticipazioni che i televoti attivi in questo lunedì 24 febbraio saranno ben due, per due motivi completamente diversi.

Chi verrà eliminato stasera? Cosa dicono i sondaggi

Durante la puntata di giovedì 20 febbraio sono finiti al televoto eliminatorio concorrenti: Chiara, Giglio, Iago, Mattia e Shaila, ovvero coloro che avevano ricevuto almeno due nomination. Cosa dicono a riguardo i sondaggi? Quelli pubblicati su Grande Fratello Forum Free confermano, come nelle scorse settimane, che il favorito dal pubblico è Iago Garcia, con oltre il 40% dei voti. In seconda posizione, con poco più del 28%, c'è Mattia Fumagalli. Shaila Gatta è terza, con circa il 14% delle preferenze.

Fanalino di coda sono Chiara Cainelli e Giglio, che potrebbe in effetti essere l'eliminato della puntata, in considerazione anche del fatto che nelle scorse settimane i sondaggi hanno sempre "indovinato" con qualche ora d'anticipo chi sarebbe poi uscito.

L'elezione della prima finalista

A due settimane dall'elezione del primo finalista uomo, Lorenzo Spolverato, stasera il Grande Fratello eleggerà la prima finalista donna. Il sistema di voto sarà lo stesso: prima toccherà agli inquilini scegliere le favorite, sarà poi un televoto flash a scegliere il nome che si assicurerà la permanenza fino all'ultima puntata.

Le incomprensioni tra Shaila ed Elena

Shaila Gatta

Sono state fino a qui due protagoniste indiscusse di questi quasi 6 mesi di Grande Fratello, ma i rapporti tra di loro non sono mai stati idilliaci. Mentre ci si avvicina alla finale del 31 marzo, i dissaporti tra Shaila Gatta ed Helena Prestes diventano sempre più palesi. Tanto da essere sfociati, poche ore fa, in una canzone rap denigratoria che la napoletana "ha dedicato" alla brasiliana.

Per fortuna non mancheranno in puntata neppure le belle sorprese: Tommaso potrà rivedere, in collegamento da Siena, l'amata nonna Alba. Maria Teresa, invece, potrà riabbracciare la figlia Guenda, che partecipò con lei alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.