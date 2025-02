Grande Fratello anticipazioni 20 febbraio: chi uscirà, sondaggi, Mariana Prestes e la sorpresa a Helena

Stasera su Canale 5, alle 21:30 circa, comincerà una nuova puntata in diretta del Grande Fratello. Le anticipazioni non dicono naturalmente nulla rispetto all'eliminazione, d'altronde il televoto è ancora in atto, ma i sondaggi potrebbero dare già delle grosse indicazioni.

Chi uscirà stasera dalla Casa? Cosa dicono i sondaggi

Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta durante il Grande Fratello Vip 5

In nomination, nella puntata di lunedì, sono finiti addirittura 10 concorrenti, e questo, ancora una volta, è indice del fatto che animi e pensieri, nella Casa del Grande Fratello, sono più divisi che mai.

Candidati all'eliminazione sono Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Iago Garcia, Giglio, Maria Teresa Ruta, Mariavittoria Minghetti, Maxime Mbanda, Shaila Gatta e Stefania Orlando.

I sondaggi condotti su pagine social e forum dedicati al reality, al contrario, mostrano che il pubblico non è per niente diviso nel dover scegliere chi salvare e chi mandare a casa. Salvo imprevisti, Iago Garcia e Amanda Lecciso dovrebbero superare indenni anche questa prova, con, rispettivamente, il 20% e il 15& di preferenze.

Seguono, come gieffini preferiti tra quelli in nomination, Stefania Orlando e Shaila Gatta. Fanalino di coda, invece, sono, nell'ordine, Giglio, Maria Teresa Ruta (che nelle ultime ore ha fatto arrabbiare una vecchia "vippona") e Maxime Mbanda. Nella scorsa puntata, ricordiamo, Alfonso D'Apice, che è stato poi eliminato, era già penultimo nei sondaggi.

La crisi tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

Alfonso e Mariavittoria

A proposito di Alfonso, la sua uscita di scena a effetto ha infiammato gli animi della casa per tre giorni. La rivelazione su Mariavittoria Minghetti, infatti, ha fatto cadere in una profonda crisi il rapporto di questa con il fidanzato Tommaso Franchi. Nonostante lui abbia detto, nell'ordine, di non aver creduto all'ex concorrente e di averla perdonata, tuttavia ha anche specificato che non può dimenticare.

Toccherà quindi ad Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e agli altri coinquilini far ragionare entrambi, per capire se trovare un punto d'incontro è ancora possibile.

Grande Fratello: le altre anticipazioni del 20 febbraio

In casa è rimasta la dolce metà di Alfonso D'Apice, Chiara Cainelli, che avrà qualcosa da dire ai suoi coinquilini: parlerà a nome di Alfonso e o dell'amica Zeudi? Helena Prestes e Federico Chimirri, invece, riceveranno delle belle sorprese. La modella brasiliana potrà "aprire" una video-lettera della sorella, Mariana Prestes. Il dj e cuoco argentino, invece, potrà finalmente riabbracciare il figlio Romeo.