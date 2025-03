Grande Fratello, anticipazioni del 10 marzo: una concorrente diventa finalista, sorprese per Lorenzo e Chiara

Questa sera, 10 marzo, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Il televoto decreterà la terza finalista del reality tra le cinque concorrenti in nomination, mentre per Lorenzo Spolverato, nonostante le voci circolate sui social, non ci sarà alcuna squalifica. Al contrario, il modello milanese riceverà una gradita sorpresa.

Un nuovo appuntamento con il reality show

A guidare la serata sarà ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte ad analizzare le dinamiche più accese della settimana. Rebecca Staffelli, invece, aggiornerà il pubblico sulle reazioni social, rivelando le preferenze e i dibattiti più accesi tra i telespettatori.

Le polemiche su Lorenzo Spolverato e le sorprese di stasera

Anche in questi giorni, Lorenzo Spolverato è stato al centro di discussioni nella Casa. Stefania Orlando e Jessica Morlacchi lo hanno accusato di aver sfogato la sua frustrazione colpendo il muro con un pugno. "Stavo dormendo, poi è arrivato Lollo e ha dato un cazzotto al muro, mi sono svegliata di soprassalto", ha raccontato l'ex voce dei Gazosa.

Shaila Gatta è tra le protagoniste del televoto

Nonostante questo episodio abbia acceso il dibattito, il Grande Fratello ha scelto di non prendere provvedimenti disciplinari. Anzi, per Spolverato è in arrivo un momento speciale: per la seconda volta, entrerà nella Casa sua madre, pronta a sostenerlo e a ribadire il suo orgoglio per il percorso che ha intrapreso, come già accaduto nel loro precedente incontro.

Un'altra sorpresa attende una delle concorrenti in nomination: Chiara Cainelli, dopo mesi di lontananza, avrà l'opportunità di rivedere il suo fratello gemello Stefano, con cui condivide un legame profondo. Il loro incontro sarà uno dei momenti più toccanti della serata, poco prima della lettura del televoto aperto giovedì scorso.

Chi sarà la terza finalista?

A giocarsi un posto in finale sono Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. La più votata tra loro si unirà agli altri finalisti, Lorenzo e Jessica, per la serata conclusiva del 31 marzo. Secondo le previsioni, Shaila Gatta sembra essere la favorita: il suo fandom, gli Shailenzo, dopo aver portato Lorenzo Spolverato in finale, si sta ora mobilitando per garantire anche a lei un posto tra i finalisti.