Grande Fratello: Anita Olivieri volta pagina con una nuova fiamma, addio ad Alessio Falsone

Continuano le indiscrezioni sui concorrenti che hanno lasciato la casa del Grande Fratello dopo la finale dello scorso marzo. Questa volta, i rumors riguardano Anita Olivieri, che, secondo alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, avrebbe definitivamente chiuso la storia con l'ex coinquilino conosciuto nel programma condotto da Alfonso Signorini.

La vita amorosa di Anita dopo il Grande Fratello

Durante la sua avventura al reality show di Canale 5, l'ex gieffina, nata a Roma il 25 maggio 1997, ha vissuto diverse vicissitudini amorose che hanno segnato la sua permanenza nel loft di Cinecittà. Anita, infatti, è entrata nella casa con una relazione in corso, fidanzata con Edoardo Sanson. Tuttavia, l'ingresso di Alessio Falsone ha cambiato radicalmente le dinamiche.

La Olivieri si è infatti invaghita di Alessio, che poi è diventato l'allenatore della squadra di calcio juniores della Nuova Sondrio. La loro relazione, iniziata durante il programma, una volta concluso il reality è durata poco. I due hanno annunciato la fine della loro storia con un comunicato congiunto sui social media.

Nicolò Conti il pesunto interesse amoriso di Anita

Nel frattempo, Edoardo aveva iniziato una frequentazione con Nicole Murgia, mentre, da pochi giorni, Anita avrebbe iniziato a frequentare Nicolò Conti, un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo. Le segnalazioni arrivate alla Marzano indicano che i due hanno cominciato a seguirsi sui social da luglio. Secondo queste voci, Nicolò sarebbe un giovane ricco e benestante, e Anita ha dimostrato un notevole interesse mettendo "like" a tutti i suoi post, anche a quelli precedenti alla loro conoscenza.

Le storie Instagram dell'esperta di gossip Deianira Marzano contengono anche degli indizi che sembrano confermare queste indiscrezioni. Nonostante i pettegolezzi, Anita non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla sua nuova relazione, lasciando il pubblico curioso e in attesa di ulteriori sviluppi. Nel frattempo, i fan del Grande Fratello continuano a seguire con interesse le vicende dei loro beniamini, aspettando di vedere come evolveranno le nuove dinamiche sentimentali dei protagonisti del celebre reality show.