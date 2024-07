Grande Fratello, quattro nuovi nomi spoilerati: da Il Segreto a Beautiful a Uomini e donne

Nuove anticipazioni sul cast che da settembre animerà la nuova edizione del Grande Fratello, anche quest'anno condotto da Alfonso Signorini. Secondo le indiscrezioni diffuse da Fanpage, quattro nuovi VIP si aggiungono ai nomi già spoilerati nelle scorse edizioni e provengono dal mondo della televisione generalista. Scopriamo di chi si tratta.

Il cast del nuovo Grande Fratello

Nelle scorse settimane sono stati rivelati i nomi di altri partecipanti alla prossima stagione del reality show, che anche quest'anno metterà sotto lo stesso tetto personaggi famosi e non famosi, sperando che questa volta il mix possa risultare più interessante rispetto all'edizione terminata il 25 maggio. Pochi giorni fa, Giuseppe Candela ha anticipato i nomi di Enzo Paolo Turchi, Alessia Pascarella e Lino Giuliano di Temptation Island, e di Karina Cascella, che però ha precisato di aver rifiutato l'invito del conduttore.

L'ex velina Shaila Gatta entrerà nella Casa, secondo il portale Davide Maggio, mentre Tvblog ha parlato di tre ex partecipanti di Non è la Rai: Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, dell'attrice Clarissa Burt e di Maika Randazzo, tentatrice di Lino nel programma di Filippo Bisciglia, per la quota triangolo amoroso tanto cara ad Alfonso Signorini e al suo pubblico.

primo piano di Javier Martinez

Gli ultimi concorrenti rivelati

I nomi fatti oggi da Fanpage provengono tutti dal mondo della televisione, anche se da settori diversi del mondo dello spettacolo: Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. Il primo arriva dal mondo delle soap, un filone da cui Mediaset sta attingendo a piene mani. Iago Garcia è un attore spagnolo di 45 anni, tra i protagonisti de Il Segreto, Una Vita e Un Altro Domani. In Italia ha partecipato a Non dirlo al mio capo, serie con Vanessa Incontrada.

Temptation Island, Maika Randazzo pronta per il Grande Fratello: "Alessia non mi piace"

Da Beautiful arriva Clayton Norcross, noto per aver interpretato il personaggio di Thorne Forrester per 440 episodi dal 1987 al 1989. Javier Martinez è un pallavolista ed ex tentatore di Ilaria Teolis nell'edizione del 2019 di Temptation Island. Ha partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne, ma fu allontanato quando la redazione scoprì che intratteneva una relazione al di fuori del programma, violando una delle regole sacre del dating show.

Luca Calvani, 50 anni, lo abbiamo visto sul piccolo schermo, dove ha partecipato a serie come Distretto di Polizia, Carabinieri 4, Don Matteo 7, Un Posto al Sole e Beautiful per 11 episodi. Al cinema è stato nel cast di film come Le Fate Ignoranti, Maschi contro Femmine, To Rome with Love di Woody Allen e In the Fire, un film thriller del 2023 diretto da Conor Allyn. Nel 2022 ha fatto coming out e da oltre sette anni è legato all'imprenditore viareggino Alessandro Franchini.